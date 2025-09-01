A- A+

NEGÓCIOS Grupo EQM: expansão com inovação e sustentabilidade Na vanguarda do cenário de transição para a energia limpa, o Grupo EQM fecha acordo com a empresa dinamarquesa European Energy, que monta uma fábrica de e-metanol

No dinâmico mercado do açúcar e etanol, o Grupo EQM vem se destacando no cenário regional por sua firme aposta na expansão das atividades da companhia, sem descuidar do tripé da sustentabilidade, como é chamado o conjunto de práticas adotadas pelas empresas que engloba os resultados considerando os pilares ambiental, social e financeiro.

O Grupo, com uma visão inovadora, além de investir em tecnologias de ponta e práticas responsáveis, tem apostado em parcerias para lançar produtos que atendem às demandas de um consumidor cada vez mais consciente e sustentável. Na vanguarda do cenário de transição para a energia limpa, o conglomerado fechou um acordo com a empresa dinamarquesa European Energy, que está implantando, no Porto de Suape, uma fábrica de e-metanol.

Usado para abastecer navios, o e-metanol é produzido a partir da síntese do hidrogênio verde e do CO2. A iniciativa marca o começo de um grande mercado de produtos verdes que sairá do setor sucroalcooleiro. O Grupo EQM será responsável pelo fornecimento do CO2 para a fabricação do biocombustível.

“Na fermentação alcoólica (para a produção de etanol), as leveduras consomem o açúcar, produzindo o etanol e exalando CO2, que vai para a atmosfera. Fechando a dorna de fermentação, recupera-se o CO2”, explica o diretor-executivo do Grupo EQM, Marcos Henrique Clemente. É exatamente esse gás que será capturado e fornecido à European Energy pela empresa.

Henrique Clemente, Joanna Costa e Júlio de Mello, diretores do Grupo EQM

O diretor de Novos Negócios e Comércio Exterior do Grupo EQM, Paulo Júlio de Mello, acrescenta que a European Energy está só esperando a licença ambiental para começar a operar em Suape. Ainda segundo o executivo, a planta da empresa dinamarquesa no complexo portuário industrial será a primeira deste tipo no Brasil e a segunda do mundo – a outra, da mesma empresa, fica na Dinamarca.

“O e-metanol se trata de um produto renovável. A ideia da European Energy é ter em Suape um ponto de abastecimento de navios. O maior problema de poluição do mar é justamente o resíduo de óleo. O e-metanol vem para eliminar esse problema”, afirma Mello, acrescentando que algumas companhias de navios já sinalizaram positivamente para a iniciativa.

Sustentabilidade

No cenário agroindustrial brasileiro, o Grupo EQM se notabiliza pelo compromisso exemplar com a sustentabilidade ambiental, especialmente na preservação da fauna e da flora. Adotando práticas inovadoras e responsáveis, o conglomerado empresarial demonstra que é possível conciliar a produção de açúcar e etanol com a conservação da biodiversidade.

O Grupo, que tem usinas em Pernambuco e Alagoas, é detentor das maiores Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) – unidades de conservação (UC) de domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com o objetivo de conservar a diversidade biológica –, em ambos os estados nordestinos.

Na Usina Cucaú, em Rio Formoso, Litoral Sul de Pernambuco, que está completando 134 anos de atividades, a RPPN Mata do Jaguarão preserva 900,15 hectares de Floresta Atlântica. Já na Usina Utinga, fundada há 131 anos, no município de Rio Largo, em Alagoas, as RPPNs Mata do Cedro e Mata da Sálvia têm, respectivamente, 978,7 hectares e 624 hectares.

A companhia detém mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica preservada, dos quais 6.068 hectares são em Cucaú e 4.960 hectares em Utinga. Ao formalizar suas unidades de conservação, o Grupo assumiu o compromisso de preservar a biodiversidade com gestão ambiental responsável.

Livro

Para divulgar o trabalho que desenvolve na preservação do meio ambiente, o Grupo EQM lançou, no ano passado, o livro “Usina Cucaú – Compromisso com o desenvolvimento sustentável”. Em formato grande e com um trabalho de design gráfico impecável, o livro, ricamente ilustrado com fotos da fauna e da flora da RPPN Mata do Jaguarão, surge como uma importante contribuição à literatura sobre sustentabilidade e conservação ambiental.

RPPN Mata do Jaguarção, na Usina Cucaú , preserva 900,15 hectares de Mata Atlântica

A obra serve de inspiração para outras empresas do setor agroindustrial, mostrando que é possível produzir alimentos e energia de forma responsável, respeitando o meio ambiente e contribuindo para um futuro mais verde. Além da história da Usina Cucaú, a obra documenta os programas ambientais, que incluem, por exemplo, a tabela de metas das ODS, cogeração de energia, controle biológico de pragas e o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI) e proteção e criação de florestas.

Inclui, ainda, uma parte dedicada à biodiversidade, com destaque para aves, mamíferos e vegetação, ajudando à comunidade no processo de informação, conhecimento e conscientização ambiental. “Penso que a aplicação prática da sustentabilidade é a associação do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Este é o modelo ideal e ao que podemos denominar de desenvolvimento sustentável”, justifica o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, na apresentação do livro.

O empresário acrescenta, ainda na apresentação da obra, que a Usina Cucaú possui uma extraordinária biodiversidade de fauna e flora e, ao longo das últimas décadas, tem se destacado com suas ações de melhoria que incluem, por exemplo, uso adequado do solo, gerenciamento dos recursos hídricos, cogeração de energia, produção de combustível limpo e sustentável e restauração das florestas, das matas ciliares e ajuda à comunidade no processo de informação, conhecimento e conscientização ambiental.

De acordo com a diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, o livro sobre a Cucaú foi concebido a partir de uma ideia do presidente e também da necessidade de se produzir um material institucional diferenciado para presentear empresários, parceiros, fornecedores, formadores de opinião e amigos.

“Esse trabalho foge do lugarcomum, que seria, por exemplo, um livro com a história da Usina, da tradição do setor. Achamos relevante, além da nossa história, registrar o trabalho ambiental que desenvolvemos, um trabalho que valorizamos e nos destacamos pela sua excelência”, afirma Joanna.

Social

O Grupo EQM também se destaca na região Nordeste por seu compromisso com o desenvolvimento social, especialmente pela geração de empregos diretos e indiretos. Consciente de seu papel como motor econômico, o grupo investe em práticas que beneficiam a comunidade local, proporcionando oportunidades de trabalho e renda para milhares de pessoas.

Durante a safra (setembro a março), são cerca de 8,6 mil empregos diretos nas duas usinas; na entressafra (abril a agosto), cerca de 5,1 mil empregos. São mais de 25,8 mil empregos indiretos na safra e 15,3 mil indiretos na entressafra.

