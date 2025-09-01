O futuro da transição energética em debate no Fórum Nordeste 2025

A- A+

O Fórum Nordeste 2025 reúne empresários, autoridades e especialistas na área de transição energética para debater e buscar soluções para uma economia mais sustentável, com base nas mudanças das matrizes energéticas. Promovido pelo Grupo EQM, presidido pelo fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, o evento será realizado hoje, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 8h.



Na esteira da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), neste ano, em Belém (Pará), a 14ª edição do Fórum Nordeste coloca em pauta assuntos relevantes para a bioenergia e a economia de baixo carbono durante os sete painéis que integram a programação do evento.



Para Eduardo de Queiroz Monteiro, a 14ª edição do Fórum Nordeste se destaca no contexto do atual cenário geopolítico global e da proximidade com a COP30, evento internacional crucial no enfrentamento da crise climática que será realizado em Belém neste ano.



“Nós temos que, mais do que nunca, trabalhar para essa agenda, consciente de que os governos passam e a agenda civilizatória de um mundo mais limpo fica, de maneira que eu acho que o fórum ganha um caráter muito importante, sobretudo, às vésperas da COP 30”, afirmou.



O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, também ressalta a importância do evento para a pauta da sustentabilidade econômica no estado e no país.



“O Fórum Nordeste, em sua 14º edição, se consolida como um dos maiores eventos do país, quando se trata e pautas relacionadas a energias renováveis, transição energética e sustentabilidade. Antecedendo a COP 30, que será realizada em novembro, tem a participação de especialistas, de lideranças empresariais e políticas, que abordarão temas associados as melhores práticas voltadas para o meio ambiente”, destacou Paulo Pugliesi.



Com a sua primeira edição realizada em 2011, desde então, o Fórum Nordeste vem posicionando os principais assuntos que fomentam a ecoinovação no local de evidência nos debates do setor, fomentando as discussões necessárias para os negócios da economia verde.



Para o diretor-operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, a agenda é essencial para a reflexão sustentável.



“A décima quarta edição do Fórum Nordeste de Energias Limpas e Renováveis é parada obrigatória para reflexão de novas formas de negócios e de um mundo ambientalmente mais responsável. O desequilíbrio ambiental é responsabilidade de todos”, ressaltou.

Presenças

Confirmados para a agenda, estarão os ministros federais: o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula; o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro; a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o ministro dos Transportes, Renan Filho; o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira; e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, representado pelo secretário de Políticas Agrícolas, Guilherme Campos.



Além dos representantes ministeriais, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Hugo Motta, também estará em Pernambuco para o evento. O Fórum Nordeste também contará com a governadora e a vice-governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e Priscila Krause; e do prefeito da cidade do Recife, João Campos, completando o time de autoridades confirmadas na edição.



O Fórum Nordeste 2025 tem o patrocínio do Banco do Nordeste, Suape, FMC, Sudene, Copergás e Neoenergia. O evento ainda possui o apoio do governo de Pernambuco, da prefeitura do Recife, da Fertine e do NovaBio. Como apoio técnico, a iniciativa conta com o Sindaçúcar-PE. O evento é uma realização do Grupo EQM. O evento é exclusivo para convidados, mas será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco.

Confira a programação completa:

