Programa Combustível do Futuro em debate na 14ª edição do Fórum Nordeste

Os caminhos e possibilidades da produção de biocombustíveis, para a consolidação do programa Combustível do Futuro, que visa atender aos compromissos climáticos internacionais, foi tema do segundo painel da 14ª edição do Fórum Nordeste, realizado pelo Grupo EQM, presidido pelo empresário e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

A palestra, intitulada “Combustível do Futuro: Caminhos da bioenergia para atender aos Compromissos Climáticos", foi comandada por Pietro Adamo Sampaio Mendes, Diretor da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Fórum Nordeste 2025

O debate foi mediado pelo Presidente Sindaçúcar-AL e Vice-Presidente do Conselho Temático da Agroindústria (COAGRO), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Pedro Robério de Melo Nogueira.

O painel também contou com a participação de Henrique Araújo, Diretor de Relações Institucionais da Copersucar; Igor Calvet, Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) e Luciano Rodrigues, Diretor de Inteligência Setorial da União da Indústria da Cana-de-açúcar e Bioenergia (UNICA).

Programa Combustível do Futuro

Para estabelecer o debate, Pietro Mendes apresentou as diversas iniciativas do Programa Combustível do Futuro; uma estratégia para viabilizar a redução de emissões em setores de difícil abatimento, como navegação e transporte aéreo, onde os biocombustíveis tem um papel fundamental.

"O Combustível do Futuro traz essa sustentabilidade ambiental convergindo para a transição energética, tanto do ponto de vista econômico quanto social para a indústria nacional. Além disso, o programa deve ampliar o leque de opções para o país na descarbonização do setor de transporte e o alinhamento e integração dessas políticas públicas são fundamentais", destacou o diretor da ANP.

Biocombustíveis

Segundo Mendes, o Brasil assumiu a posição de defesa dos biocombustíveis como uma das alternativas para a descarbonização. Além disso, o avanço no desenvolvimento de biocombustíveis no Brasil tem potencial para reduzir as importações de combustíveis fósseis e fortalecer o sistema interno de produção de combustíveis de fontes renováveis.

"O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Fizemos uma série de simulações, até 2037, das vantagens da gente ir para o E35 e o B25, do programa nacional do biometano, a quantidade de emissões, a redução da dependência externa... Então, é fundamental combinar essa estratégia de transição com segurança energética. Além disso, o avanço nos biocombustíveis vai nos ajudar a reduzir as importações de combustíveis fósseis, tornando, inclusive, nosso sistema eh mais resiliente", explicou Pietro.

Potencial

Entre os biocombustíveis destacados pelo palestrante está o Biometano, cuja principal fonte de produção é o etanol de cana de açúcar. "Se nós formos capazes de utilizar todo o potencial de biometano, a gente pode zerar a importação de diesel no Brasil".

"Também é uma coisa fundamental para o agro também para reduzir a pegada de carbono, a gente quer estimular o biometano e o programa nacional de combustível sustentável de aviação e tem um mandato aí previsto em 1% de 2027", completou Mendes.

O Fórum Nordeste 2025 tem o patrocínio do Banco do Nordeste, Suape, FMC, Sudene, Copergás e Neoenergia. Apoio do Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Fertine e NovaBio. Como apoio técnico conta com o Sindaçúcar-PE. O evento é uma realização do Grupo EQM.

