Sebrae-PE: ESG para pequenas empresas

Em 2022, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), comprometendo-se a seguir os dez princípios que abrangem áreas como direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A partir disso, a entidade montou uma estratégia para promover a agenda de sustentabilidade. Caminho que abriu espaço para o desenvolvimento do ESG.

A sigla acima representa, em inglês, os termos Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança). Trata-se da aplicação de boas práticas de preservação ao meio ambiente, preocupação social e governança corporativa.





"Grandes empresas já estão mais familiarizadas com a temática, mas procuramos qualificar micro e pequenos negócios", apontou Nayara Melo, analista do Sebrae/PE

"O ESG está focado na sustentabilidade dos negócios, com práticas mais conscientes, preocupadas com o meio ambiente, reduzindo impactos e danos. O social está mais vinculado em como trabalhar a inclusão, o desenvolvimento dos colaboradores e da comunidade em que o negócio está inserido. A governança aborda a questão da estrutura corporativa. Não podemos falar só de lucro sem pensar em como tornar as empresas sustentáveis no quesito ambiental", disse Nayara Melo, analista do Sebrae/PE, responsável pelo projeto Minha Empresa + ESG, voltado à capacitação de fornecedores em temas ambientais, sociais e de governança.

O projeto foi iniciado em 2024, em parceria com o Grupo Cornélio Brennand. A primeira turma do programa capacitou 30 empresas de pequeno porte, oferecendo uma base estruturada para desenvolver práticas alinhadas ao ESG. "Grandes empresas já estão mais familiarizadas com a temática, mas procuramos qualificar micro e pequenos negócios. Eles ganham uma certificação, implementando as práticas sustentáveis ao negócio", afirmou a analista.





"Nosso papel é desmistificar, fazer eles enxergarem que, com simples ações, podem colocar em prática o ESG nas empresas", disse Ricardo Arruda, analista de sustentabilidade do Sebrae-PE

CRITÉRIOS

Ricardo Arruda, analista de sustentabilidade do Sebrae-PE, citou os pontos fundamentais para desenvolver o ESG. "Primeiro, existe a questão da reputação sustentável de uma empresa, fortalecendo a marca. O segundo ponto é a oportunidade de negócio. O ESG redireciona os investimentos públicos e privados a nível global, abrindo novos mercados para empresas comprometidas com a pauta. A terceira é a da sustentabilidade corporativa. Ao adotar o modelo, as empresas tomam decisões mais eficientes e econômicas no processo de produção. Por fim, isso gera um compromisso mais forte com os stakeholders (partes envolvidas da empresa), como os fornecedores, clientes e colaboradores", apontou.



Arruda também argumentou que muitos pequenos negócios, em um primeiro momento, pensam não ter como se encaixar no ESG. É dentro desse cenário que o Sebrae busca auxiliar os empreendedores.

"Nos pequenos negócios, eles já têm essa dificuldade por achar que o ESG é algo exclusivo para grandes empresas. Como se fosse algo muito intangível para o negócio. Um projeto distante, complexo. Nosso papel é desmistificar, fazer eles enxergarem que, com simples ações, podem colocar em prática o ESG nas empresas", argumentou.

"Uma grande empresa para operar na bolsa de valores, para conseguir grandes investimentos, exportar, precisa ter esses critérios bem estabelecidos. Mas elas também exigem que toda sua cadeia produtiva tenha essa prática de ESG bem definida. Por conta disso, trabalhamos muito para destravar esses gargalos com os pequenos negócios. Quem aplica ESG tem mais chances de obter linhas de crédito, de se cadastrar mais facilmente como fornecedor de uma grande empresa. Consegue baixar custos de energia, água e outros pontos que quem não aplica ESG tem mais dificuldade. São vantagens de captação de recursos e oportunidade de negócios", frisou.

DIAGNÓSTICO

No site do Sebrae, há uma ferramenta para as empresas avaliarem o desempenho dentro do ESG e identificarem os pontos mais adequados na aplicação das melhores práticas relacionadas às diretrizes, buscando potencializar o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. O teste é on-line e gratuito. É preciso apenas ter um cadastro (Conta Sebrae) com o CNPJ da empresa.

Ao final das perguntas, o empresário terá acesso a uma análise detalhada da situação da empresa dele e receberá recomendações personalizadas para evoluir no processo de ESG.

Além disso, há o curso gratuito intitulado "ESG para pequenas empresas", dividido em cinco módulos. No primeiro, é tratado como as práticas sustentáveis e o desenvolvimento econômico podem caminhar lado a lado. No segundo, a relação entre os princípios e o negócio, citando como as empresas têm sido cada vez mais avaliadas no momento da contratação de um produto ou serviço. No terceiro será explicado como estabelecer uma estratégia de implantação das boas práticas por meio de um planejamento e execução. O quarto trata da comunicação entre investidores e consumidores e, por fim, o quinto ressalta as oportunidades de inovação e tendências de negócios que existem atualmente sem desfazer dos cuidados com o meio ambiente. O curso tem duração de 15 horas, com prazo de conclusão de 30 dias e certificado.

CONTATOS

"O empreendedor pode nos procurar nas redes sociais, no telefone 0800 570 0800 ou até ir em alguma das unidades do Sebrae. Temos um portfólio com mais de 40 soluções para aplicação em negócios, mas antes é preciso entender o nível de maturidade deles em ESG e ver quais são as práticas. Em cima desse diagnóstico, vamos entender o que a empresa já tem e o que ela ainda precisa implementar. A partir daí a gente constrói uma matriz de materialidade, priorizando aqueles temas que são mais importantes, tanto para a empresa quanto para os stakeholders", citou Arruda.

O analista também elencou quais ramos estão procurando se aprofundar mais nas aplicações de ESG. "Temos trabalhado muito no ramo de beleza, cosméticos e no setor da indústria, além de iniciativas no agronegócio. Tentamos expandir nossa linha de atuação para todos os segmentos. Um dos grandes diferenciais competitivos é conseguir transbordar a sustentabilidade para toda sua cadeia de valor. Segundo estudos internacionais, os impactos gerados pela cadeia de suprimento podem ser até 11 vezes maiores do que os gerados pela própria empresa. Para um grande negócio suprir todas essas metas, ele precisa de todos fornecedores trabalhando o ESG", finalizou.





Exemplos práticos do ESG no Sebrae-PE

