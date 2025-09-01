Senai Pernambuco: pioneirismo a serviço da indústria

A- A+

O Senai Pernambuco - que integra a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) - tem se dedicado, nos últimos três anos, à implementação de um projeto pioneiro no estado: um parque de inovação e tecnologia que está sendo construído em Suape, no Cabo de Santo Agostinho, com o objetivo de atender às demandas da indústria local e nacional, impulsionando o desenvolvimento tecnológico na região. Integrando empresas de diferentes setores produtivos, pesquisadores e instituições de ensino em um ambiente compartilhado, o parque tem lançamento oficial previsto para outubro.



O parque foi construído em uma área de 1,4 hectare, ao lado da sede administrativa do Complexo Industrial Portuário de Suape. A infraestrutura comporta a implantação de plantas-piloto, que servem para que as empresas testem a viabilidade de soluções tecnológicas e processos produtivos antes de adotá-los em larga escala.



Oziel Alves, diretor de Inovação do Senai-PE, explica que, embora as obras civis tenham sido finalizadas em agosto, a estrutura é modular e, portanto, pode receber adaptações de acordo com o que está sendo desenvolvido no momento. “É um ambiente vivo. Cada projeto demanda novas implementações, infraestruturas e utilidades, com cronogramas próprios”, afirma.



Atualmente, o Parque de Inovação e Tecnologia já conta com dois grandes projetos em execução, que somam 14 empresas envolvidas, além de outros ainda em prospecção. Cerca de R$ 100 milhões já estão sendo investidos e outros R$ 200 milhões devem ser captados no futuro, visando as próximas iniciativas que devem estar ancoradas no complexo.

CLUSTER

A inauguração oficial das instalações físicas representa o passo seguinte de uma estratégia para a criação de um cluster de inovação industrial em Suape, iniciada em 2022. O conceito de cluster diz respeito à concentração geográfica de empresas, instituições e atores relacionados, que colaboram entre si, partilhando conhecimento, recursos e infraestrutura. Essa colaboração gera vantagens competitivas para os envolvidos e ainda promove a aplicação de pesquisas inovadoras em diversas áreas da indústria.



Um dos dois projetos-âncora que estão sendo trabalhados no Parque de Inovação e Tecnologia é destinado à construção de um protótipo nacional de bateria de lítio de baixa tensão (12V/48V) para eletrificação veicular, homologada e certificada para o mercado de automóveis leves híbridos (HEV) e HEV flex. Além da pernambucana Moura, estão envolvidas as empresas Stellantis, Horse, Iochpe Maxion e Volkswagen.

Oziel Alves, diretor de Inovação do Senai-PE, e Camila Barreto, diretora Regional do Senai-PE. Foto: Leo Motta/Divulgação



O segundo projeto foca na digitalização da cadeia de produção do hidrogênio sustentável, com participação da CTG Brasil, Compesa, Atiaia, Siemens, Hytron, Moura e White Martins. Com o conceito de uma plataforma voltada ao desenvolvimento de tecnologias, o parque conta com um eletrolisador para a produção de hidrogênio verde (H2V), além de outros equipamentos destinados à sua aplicação e uso prático na indústria e na mobilidade. Entre eles, destacam-se as células a combustível, que permitem transformar o hidrogênio em energia elétrica, bem como sistemas de elevação e redução de pressão para envase e transporte, além de equipamentos utilizados no abastecimento de veículos.



Em fase estratégica de captação de recursos, estão previstos projetos voltados à mobilidade sustentável, incluindo a conversão de veículos para o uso de células a combustível e o desenvolvimento de sistemas de suporte ao condutor como ADAS e sensores radar. Essas iniciativas fazem parte da proposta de consolidação do principal parque de inovação e tecnologia industrial, especializado em indústrias inteligentes, com foco em mobilidade sustentável e na transição energética.

ACELERAÇÃO

O Parque Industrial de Tecnologia e Inovação carrega a proposta de ser um ambiente de aceleração do desenvolvimento tecnológico, orientado à implantação industrial real, não apenas demonstração ou prototipagem. Diferente de laboratórios convencionais de inovação, o complexo do Senai consegue trabalhar toda a trilha de desenvolvimento de um projeto, levando o produto próximo à fase de comercialização.



“Vale ressaltar que todos os projetos integrados ao parque já nascem digitalizados, com capacidade de conectividade para a incorporação de tecnologias avançadas de inteligência artificial voltadas para fábricas inteligentes, garantindo uma operação otimizada, com alto nível tecnológico, focada na produtividade e na eficiência, com o objetivo de induzir o desenvolvimento de novas cadeias industriais”, diz.



Para as empresas, há muitos benefícios relacionados à ativação de um projeto no parque de inovação, como a redução de riscos tecnológicos, financeiros e jurídicos para a indústria. No espaço, a empresa tem acesso a uma infraestrutura pronta, com equipe especializada à disposição e serviços tecnológicos. A rede de atores fomentada pelo Senai conecta o projeto ao ecossistema nacional de inovação, à Rede SENAI de Institutos, à Rede EMBRAPII, às universidades e outros Institutos de Ciência e Tecnologia, além de outras indústrias, potenciais clientes, parceiros e fornecedores, facilitando a transferência de tecnologia de pesquisa para a aplicação comercial.

MODERNIDADE

A confiança em uma instituição reconhecida por sua atuação na educação profissional e tecnológica no Brasil é um fator aglutinador de parceiros. “O Senai tem 82 anos de operação em Pernambuco e é uma entidade consolidada nacionalmente. É, de fato, o grande parceiro da indústria, que a preparara para estar cada vez mais produtiva, moderna e competitiva”, destaca Camila Barreto, diretora regional do Senai-PE.

O parque dispõe de um sistema de armazenamento de hidrogênio. Foto: Leo Motta/Divulgação



A instituição se inspirou em outras experiências ao redor do mundo para criar seu próprio parque de inovação e tecnologia industrial. Inédito no estado, o modelo é semelhante ao existente em Camaçari, importante polo industrial da Bahia, onde funciona o Senai CIMATEC Park. A escolha estratégica do Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado na Região Metropolitana do Recife, para receber a iniciativa, ocorreu pela alta densidade industrial e infraestrutura logística da região, que está conectada aos principais modais de transporte e escoamento.



“Desde o começo da implementação, tivemos todo o apoio do Governo do Estado. É um diferencial estar dentro de um complexo portuário industrial com a força que Suape tem”, comenta Camila Barreto. A ideia é que o parque funcione como um motor propulsor para o desenvolvimento tecnológico da região, sendo retroalimentado pelos avanços industriais do seu entorno.





