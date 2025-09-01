A- A+

FOLHA ENERGIA 2025 Shineray: energia verde para crescer Empresa vai ampliar em 22 mil m2 a área coberta para estoque e matéria-prima da montagem e instalará painéis solares para fornecer energia necessária à fábrica

Há 10 anos, o Polo Metalmecânico de Pernambuco, conjunto de indústrias de base e organizações fornecedoras que atendem às cadeias produtivas de petróleo, gás, naval, metalúrgico, bens de produção e alimentos, dentre outras, ganhou a companhia da montadora chinesa Shineray. Instalada no Complexo Industrial Portuário de Suape, a primeira fábrica própria fora da China foi erguida, sendo a única também da planta de motocicletas no Brasil que não está na Zona Franca de Manaus, área industrial criada na região amazônica. Investimento que segue dando frutos até hoje ao estado.

No ano passado, a Shineray anunciou a expansão da fábrica de motocicletas em Suape. A escolha pelo Complexo, diga-se, foi motivada pela facilidade para distribuição de produtos, aquisição de mão de obra e também para operação e implantação.

“Estamos em processo de homologação da expansão. Vamos ampliar em 22 mil m2 a área coberta. Nesse setor, armazenamos o estoque e a matéria-prima da montagem. Como toda produção é feita em Suape, precisamos ter um setor de armazenamento maior. Na parte de construção civil, vamos investir R$ 77 milhões. Na de tecnologia, serão R$ 200 milhões. A expansão deve começar em outubro, com estimativa de conclusão em 18 meses. Temos um universo de 28 produtos, ampliando talvez alguns modelos que já estão circulando na Europa, como motos de quatro rodas ou aquelas de três rodas, com duas na frente e uma atrás. A Shineray é a única montadora do Brasil que monta motocicletas elétricas”, explicou o diretor da Shineray Motos no Brasil, Paulo Perez.

Ao encerrar a ampliação, a Shineray irá chegar perto de dobrar a capacidade de produção. Para viabilizar esse aumento, a empresa sairá de uma área coberta de 50 mil m2 para 72 mil m2 cobertos.

SUSTENTABILIDADE

Com o objetivo de garantir o fornecimento de energia necessário para a operação da fábrica, a empresa anunciou que realizará a instalação de painéis solares na área coberta, garantindo assim autossuficiência na questão energética.

“A parte nova da fábrica terá os painéis solares para que toda a área seja atendida por energia verde, sendo gerada pela própria Shineray. Vamos fazer um laboratório de emissão de poluentes, algo inédito aqui. Você tem isso em São Paulo, em Manaus, mas não em outro lugar do Brasil. Isso vai atender nossa empresa, mas nada impede que auxilie outras que queiram trabalhar no controle de poluentes na área automotiva”, afirmou.

O diretor também destacou a necessidade de ampliar o debate sobre o setor de logística em Pernambuco para atender o trabalho das empresas. Recentemente, foi firmado um acordo de cooperação técnica com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que visa a execução de obras na BR-101/PE Sul.

“O Porto de Suape é perfeito para atender cargas marítimas, mas ainda falta resolver a questão do arco metropolitano (projeto de rodovia que visa melhorar a mobilidade de cargas na Região Metropolitana do Recife). Ele é fundamental para o abastecimento e escoamento da produção do Complexo. Além disso, não há porto no mundo que não tenha uma ferrovia acoplada. Suape necessita que a Transnordestina (ferrovia em obras que conectará o Porto de Pecém, no Ceará, ao Porto de Suape, em Pernambuco), na linha Salgueiro, seja concluída. O nosso estado tem um litoral pequeno e avança ao interior em mais de 800 quilômetros, então é necessária essa construção”, argumentou.

Instalada no Complexo de Suape, a fábrica da Shineray é a primeira da marca fora da China

CHEGADA

Terceira maior montadora de veículos de duas rodas do Brasil, a fundação da Shineray Brasil ocorreu em 2006. A parceria inicial também foi em Suape, com a empresa importando veículos desmontados da China, fazendo a montagem em território brasileiro e reduzindo impostos de importação.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenebrave), a Shineray registrou no ano passado um aumento nas vendas de motocicletas no Brasil, alcançando a marca de 76.961 unidades emplacadas, com crescimento de 144,7%.

A Shineray do Brasil tem um dos mais diversificados portfólios do país, entre patinetes, scooters, cicloelétricos, ciclomotores e motocicletas à combustão e elétricas para pronta-entrega. Para 2025, Perez citou os focos da empresa.

“Temos sempre que estar atualizados com o que acontece no mundo. Com o nosso laboratório, vamos produzir motores a biocombustíveis, tanto com gasolina como etanol. Temos 240 lojas, com 6% do market share (participação de mercado) do País e nossa ideia é alcançar, nos próximos anos, 10%. Em termos de emplacamento, já somos a terceira marca no Brasil. Estamos indo bem, com ajuda de Pernambuco e do Nordeste”, ressaltou.

OUTLET

Em maio de 2021, foi inaugurado o Recife Outlet, primeiro outlet de categoria premium de Pernambuco. Localizado às margens da BR-232, na cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o empreendimento, do Grupo BCI, teve investimento de R$ 75 milhões e dois mil empregos gerados na primeira etapa. Situado em um terreno de 50 hectares, o Recife Outlet contempla diversas marcas nacionais e internacionais, sendo uma delas justamente a Shineray.

O Recife Outlet trabalha com um plano de expansão que inclui R$ 10 milhões em investimentos para 2025. Foram instalados dois novos parques infantis: o Espaço Baby, uma área climatizada para crianças de até três anos na Praça de Alimentação, e o Parque Kids, um playground ao ar livre. Também ocorreu a modernização e ampliação do ParCão, espaço exclusivo para pets. O Nordeste tem ainda o Outlet Premium Fortaleza, em Caucaia, no Ceará, e o Outlet Premium Salvador, em Camaçari, na Bahia.

“Temos uma área de 50 hectares, mas utilizamos apenas 11. Contratamos uma consultoria para fazer um plano e ver em que área podemos crescer. A nossa ampliação foca muito na área de esportes. Vamos ter também uma nova loja da Boss, terminamos de construir mais um restaurante e inauguramos em julho parques infantis e para o público pet”, explicou Perez, que também é um dos sócios do Grupo BCI, empresa pernambucana que atua no comércio atacadista, especialmente de combustíveis e produtos relacionados. O investimento foi de R$ 60 milhões no empreendimento.

“Começamos em Pernambuco em 2006. Depois, em 2015, inauguramos a montadora, completando 10 anos agora. Com todas as dificuldades e crises que o setor passou, nós conseguimos ter essa conquista de conseguir a ampliação da fábrica. É o presente que estamos dando para Pernambuco e que Pernambuco está nos dando. Precisávamos modernizar, pensar em uma nova configuração. No segundo semestre de 2026 ou primeiro semestre de 2027, vamos apresentar esse novo equipamento para a população”, pontuou.

Confira dados sobre a Shineray

Veja também