FOLHA ENERGIA 2025 Suape: liderança, confiança e desenvolvimento Em poucos meses, a gestão de Armando Monteiro Bisneto promoveu ações que sinalizam para um período de intensa movimentação econômica, com sustentabilidade

Assumindo o desafio de impulsionar o desenvolvimento de Suape, um dos principais vetores da economia do estado de Pernambuco, o advogado Armando Monteiro Bisneto tomou posse em abril como diretor-presidente do complexo industrial portuário.

Com uma carreira desenvolvida no setor de relações governamentais, Armando trouxe na bagagem um olhar diferenciado para o complexo que permitiu, logo nos primeiros meses da sua gestão, êxito no desafio de destravar a negociação com o consórcio vencedor do canal interno.

A obra representa uma das mais importantes relacionadas à infraestrutura do Porto de Suape. A intervenção é vista como essencial para permitir a atracação, com segurança, de porta-contêineres de 366 metros de comprimento e de outras embarcações de grande porte com capacidade máxima de carga.

O avanço de Suape também impacta estados vizinhos, com a criação de uma cadeia de empregos indiretos | Foto: Suape/Divulgação

Somando pouco mais de 120 dias de liderança, a gestão de Armando Monteiro Bisneto também já participou da homologação do contrato da fábrica de e-metanol GoVerde, que representa um investimento de R$ 2 bilhões, e o lançamento do Hotel Marriott ao lado do centro administrativo do porto, feitos que sinalizam um período de intensa movimentação econômica para Suape.

“Minha vida toda foi trabalhar em uma área que tem muita troca com o poder público. Dessa forma, enquanto atendia ao setor privado, também atuei junto aos órgãos públicos. Essa formação me auxilia muito porque permite que eu entenda as dores do setor privado e me trouxe um profundo respeito pelos servidores e pessoas que trabalham no setor público”, destaca o diretor-presidente.

DESAFIO

Pernambucano, Armando retornou para sua terra natal depois de 25 anos em Brasília. O desafio do retorno foi aceito após um convite da governadora Raquel Lyra para que o advogado assumisse a gestão de Suape.

“Sempre acalentei esse sonho de em algum momento voltar para Pernambuco e fazer algo significativo. Quando recebi o convite da governadora Raquel Lyra, sabendo da importância de Suape para a economia de Pernambuco, achei que estava à altura do desafio e decidi enfrentá-lo”, comenta.

Apesar do pouco tempo de transição, Armando destaca o estudo e avanço de projetos que unem gestão e tecnologia com o objetivo de impulsionar e dinamizar o desenvolvimento de Suape.

“Em conjunto com a equipe temos desenvolvido programas muito interessantes como o Integra Suape, que deverá integrar a diretoria tanto com os órgãos anuentes quanto com os operadores portuários e de logística. Também vamos criar o Conecta Suape, que deverá incentivar a contratação de mão de obra de Pernambuco para obras em Suape”, detalha Armando.

O diálogo estabelecido pela nova gestão também passa pela comunicação aberta com órgãos como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e associações de empresários. De acordo com Armando, as conversas sobre temas importantes para Suape têm evoluído de forma satisfatória ao longo dos últimos meses.

“Eu conheço o setor privado e também tive muitas interações do setor público. Estamos em contato permanente com vários órgãos do governo porque é preciso estar em sintonia com as secretarias, com as diretrizes da Casa Civil e da governadora Raquel Lyra”, ressalta o novo diretor-presidente.

ARTICULAÇÃO

Na visão de Armando Bisneto, a articulação fora de Pernambuco também é essencial para garantir a manutenção e ampliação do bom posicionamento de Suape no cenário nacional e até mesmo internacional.

“Também é preciso que exista o diálogo com a bancada federal do estado, senadores e deputados. Temos vários temas que também interessam ao Ministério dos Portos e ANTAC, por exemplo. E eu conheço bem Brasília e acho que isso é uma vantagem porque sei como transitar e os lugares que devem ser procurados. Hoje, a receptividade é muito boa porque somos o sexto maior porto do Brasil”, observa.

Outro ponto de destaque para o crescimento do complexo industrial portuário é o trabalho de sustentabilidade e fomento da produção de energias renováveis. “Suape realiza um trabalho de grande magnitude na área de ESG, principalmente com relação à preservação da Mata Atlântica e os viveiros de animais e de mudas, além de outras questões relacionadas à preservação de sítios históricos e junto às comunidades quilombola e pesqueira”, aponta Armando.

Para o diretor-presidente, a atuação e planejamento do complexo com relação ao meio ambiente podem ser vistos como a âncora de preservação ambiental na área. Atualmente, 59% dos 17.300 hectares do terreno do complexo industrial portuário são preservados. Para tal, é realizado um trabalho de manejo da fauna marinha e terrestre.

Atualmente, 59% dos 17.300 ha do terreno do complexo são preservados | Foto: Suape/Divulgação

“Nós ganhamos um prêmio nacional como o Porto mais sustentável do Brasil. Dentro do desenvolvimento sustentável, Suape também tem investido no hidrogênio verde e na captura do CO2 biogênico que cria o e-metanol. Diversas empresas têm nos procurado para uma prospecção nessa área”, comenta.

Na visão de Armando, esse avanço representa uma grande oportunidade, não apenas para Pernambuco, como também para os estados vizinhos, já que existe a possibilidade de criação de uma cadeia de empregos indiretos com o desenvolvimento.

“Torço muito para que essa indústria se consolide mundialmente, porque, quando isso acontecer, Suape estará em uma posição privilegiada”, afirma.

TRANSNORDESTINA

Dentro do cenário internacional, o diretor-presidente destaca a possibilidade de ampliação dos mercados como forma de impulsionar o desempenho de Suape. “Temos muito capital estrangeiro, da Dinamarca, da Holanda, da Índia… mas o grande capital do mundo está na Ásia, com os grandes investidores. Temos que começar a olhar para a Ásia e para os países árabes, sem deixar de buscar os parceiros tradicionais europeus, que já têm o maior estoque de investimento direto no Brasil”, destaca.

Outra possibilidade observada por Armando está no desenvolvimento de negócios em novos setores. “Suape tem um grande potencial para evoluir no setor de líquidos e gasoso e já temos vários projetos de GLP e de GNL em curso. Também temos notado um apetite dos setores metal-mecânico, farmacêutico, de novas energias e, principalmente, ligadas ao e-metanol. É nesse caminho que vamos seguir para obtermos grandes resultados”, detalha.

Além disso, também existe um destaque para os investimentos da logística, com aportes em terminais. Dentro desse movimento, existe uma grande expectativa pela chegada da Transnordestina até Suape.

“É uma ferrovia com uma importância imensa que vai nos permitir viabilizar um terminal de minérios que já tem área reservada em Suape. A Transnordestina pode ser conectada com a Norte-Sul, tornando Suape uma grande opção de escoamento porque não temos filas ou gargalos. Nós esperamos que ela possa chegar aqui o mais rápido possível para aumentar a nossa competitividade”, avalia.

PLANOS

Somadas todas as potencialidades, Armando destaca a existência do plano diretor de expansão de Suape. Com licenciamento ambiental prévio e abundância de água, um insumo fundamental para várias indústrias, o complexo industrial portuário também tem condições de conectar a produção de energia na rede elétrica nacional.

“Temos um porto de águas calmas e profundas e uma localização central no Nordeste. Juntos, esses pontos nos oferecem uma série de vantagens competitivas com bons terrenos para ampliação”, completa.

Na visão do diretor-presidente, as boas prospecções fazem de Suape um grande vetor do desenvolvimento de Pernambuco. A visão é consolidada com o último levantamento sobre o complexo que colocou Suape como líder nacional no transporte por cabotagem e em granéis líquidos e gases.

Além disso, o porto também tem posição consolidada como o maior hub de veículos do Norte e Nordeste brasileiro e maior em movimentação de contêineres do Nordeste.

“Temos um terminal de pátio de veículos, o Tecon Suape, e em breve deveremos ter a inauguração do APM Terminal, que também deve trazer grandes oportunidades para a logística”, explica Armando.

Para impulsionar o trabalho, o diretor presidente de Suape conta com a confiança do governo do estado. “Suape é o grande vetor do desenvolvimento de Pernambuco e com a liderança da governadora Raquel Lyra temos obtido liberdade e confiança para buscar esses resultados”, finaliza.

Arte: Folha de Pernambuco

