A- A+

Especiais Grupo Cornélio Brennand uniu tradição, inovação e empreendedorismo Com mais de um século de história, conglomerado se tornou uma referência para o Brasil em governança coorporativa e inovação, além de manter o seu compromisso com o impacto socioambienta

O nome Brennand está profundamente ligado à história industrial de Pernambuco. O legado começou com a cerâmica no início do século XX e, mais de 100 anos depois, abrange energia renovável, cimento, vidros planos e empreendimentos imobiliários. À frente dessa expansão esteve Cornélio Coimbra de Almeida Brennand, que faleceu na madrugada de ontem, aos 96 anos, de causas naturais.

Líder do Grupo Cornélio Brennand, o empresário consolidou o conglomerado empresarial como uma referência para o Brasil, mantendo a tradição de empreender e inovar, assumindo o compromisso de aprimorar e liderar transformações em diversos setores da economia.

Legado secular

A trajetória empresarial da família começou em 1917, com Ricardo Lacerda de Almeida Brennand, pai de Cornélio, ao lado do irmão Antônio Luiz. Juntos, os dois fundaram a Cerâmica São João, localizada no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, para produzir telhas e tijolos cerâmicos.

Em 1946, a empresa ampliou sua atuação com a criação da Porcelana São João, posteriormente renomeada Porcelana Brennand. Nos anos seguintes, teve início as atividades da Indústria de Azuleijos S.A e, em 1958, fundou a Companhia Industrial de Vidros (CIV), marcando sua entrada no setor de embalagens e utilidades de vidro.

Ao longo dos anos, a expansão foi a palavra-chave. O Grupo Cornélio Brennand foi capaz de se sedimentar nos mais diversos setores estratégicos da economia.

Energia

Por meio da Atiaia Renováveis, o grupo passou a fomentar um trabalho de investimento em fontes limpas, como pequenas centrais hidrelétricas e energia solar, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. A empresa foi reconhecida como a oitava melhor para trabalhar no setor de energia ao receber a certificação GPTW (Great Place To Work).

Em 2014, teve início as operações da Vivix Vidros Planos, em Goiana (Pernambuco), uma das fábricas mais modernas do setor e a única com capital 100% nacional. A fabricante adota práticas sustentáveis, promovendo a ecoeficiência em suas produções. A empresa atende aos mercados de construção civil, decoração e moveleiro.

Para manter o compromisso com as práticas de ESG (governança, ambiental, social e corporativa), passou a integrar, em 2021, o Pacto Global da ONU, comprometendo-se com os Dez Princípios Universais da entidade nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

Com a joint venture Cimento Bravo, o grupo retornou ao setor de produção de cimento para a construção civil, área em que tem presença desde 1978.

Imobiliário

A Iron House, braço imobiliário do grupo, desenvolve projetos urbanos, incluindo empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Comprometida com o crescimento econômico sustentável e o combate às mudanças climáticas, a empresa implementa práticas alinhadas aos Dez Princípios Universais da ONU.

Entre as ações, destacam-se a redução do uso de recursos naturais, a gestão de resíduos e a adoção de tecnologias sustentáveis.

Além das operações industriais e comerciais, o Grupo Cornélio Brennand tem ainda uma atuação voltada para o desenvolvimento social e ambiental.

Projetos como o Juntos pela Várzea, criado em 2020, para apoiar famílias e pequenos empreendedores do bairro da Várzea, e o projeto Territórios Regenerativos Mata da Várzea, lançado em 2021, para estimular o empreendedorismo com impacto socioambiental, fazem parte da estratégia de impacto social da empresa.

Veja também