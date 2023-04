Histórico Pátio de São Pedro é um importante reduto cultural da capital pernambucana

A- A+

Rodeado por casas coloniais e pela Catedral de São Pedro dos Clérigos, o Centro do Recife abriga um dos principais redutos culturais da Cidade, o Pátio de São Pedro. Com um traçado das pedras irregulares, o local é um dos poucos no Brasil que ainda remete ao período colonial e tem a imponente Catedral tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).



Pedras irregulares formam a paisagem (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



Uma das principais características é ser uma área simbólica e afetiva. O Pátio é cercado ainda por ateliês, museus, bares e restaurantes que ocupam os sobrados, permitindo uma movimentação musical, cultural e da boemia todos os dias da semana.



DICA EXTRA

Aos domingos, o Pátio reúne uma série de atividades culturais.



NÃO DEIXE DE FAZER

Visite os dois memoriais: o Chico Science e o Luiz Gonzaga, duas grandes personalidades da cultura pernambucana. Também o Museu de Arte Popular, com trabalhos de Mestre Vitalino.



SERVIÇO

Endereço: Pátio de São Pedro, s/n, bairro de Santo Antônio, Recife-PE

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

