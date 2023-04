A- A+

RELIGIOSOS Igreja Conceição dos Militares é um templo religioso que chama atenção pelos detalhes Igreja histórica está localizada no coração do Centro do Recife

Este é um verdadeiro tesouro do estilo barroco-rococó. Construída em 1771, a igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares foi fundada por sargentos e soldados do terço de infantaria da guarnição do Recife. Autorizada a obra pelo então governador da capitania de Pernambuco, eis um templo que chama atenção pelos detalhes.







Em 1938 foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual Iphan). O forro da nave exibe onze pinturas em madeira, emolduradas com talha dourada. Altares dourados, janelões e colunas salomônicas impressionam.



CURIOSIDADE

Em 2021, a igreja voltou a receber celebrações, após minucioso trabalho de restauração por uma equipe

multidisciplinar. É possível ver os detalhes em um tour virtual no site oficial.



DICA EXTRA

Não é necessário agendamento antecipado para visitação, com exceção de grandes grupos. Neste caso, a preferência é pelas segundas-feiras (dia sem missa).



SERVIÇO

Endereço: Rua Nova, s/n, Santo Antônio, Recife-PE

Horários: Segunda a sexta, das 8h às 13h e das 14h às 17h. Domingos, das 10h às 11h.Terça a sexta tem missa às 12h

Fone: (81) 3787-8069

Instagram: @conceicaodosmilitares

Site: aqui

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

