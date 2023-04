A- A+

RELIGIOSOS Localizado no Bairro do Recife, Sinagoga Kahal Zur Israel é o primeiro das Américas Endereço religioso mergulha na presença judaica no Recife

Muito antes de virar a Rua do Bom Jesus, a famosa via pública do Bairro do Recife se chamava Rua dos Judeus. E foi ali, em 1636, que foi fundada a primeira Sinagoga das Américas. Extinta 18 anos depois, ela só foi restaurada no ano 2000. Desde então, oferece um verdadeiro mergulho na presença judaica no Recife, documentada em fotos, pinturas e mapas. Um dos destaques da visita é uma reconstituição da sala de culto.







VISITA GUIADA

A Sinagoga oferece visita guiada com agendamento pelo telefone: (81) 98279.9802.



DICA EXTRA

Acompanhe a agenda de palestras e festivais, incluindo culinária judaica, shows e rodas de conversas.



SERVIÇO

Endereço: Rua do Bom Jesus, 197, Bairro do Recife, Recife-PE

Horários: Terça a sexta, das 9h às 17h. Domingos, das 14h às 18h

Fone: (81) 3224-2128

Instagram: @sinagogakahalzurisrael

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (estudantes, professores e idosos).

Acessível para cadeirantes, cegos, surdos e mudos

