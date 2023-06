Água Sanitária Dragão: acessível, inovadora e social

A- A+

Para além do famoso slogan “Sujou, usa Dragão!”, o lema defendido conecta o produto à ideia de busca por qualidade e preço justo. A marca do grupo Interlândia, que mais uma vez conquistou a preferência do público na categoria Água Sanitária, mira os seus esforços em entregar ao consumidor um produto que seja não só eficiente na limpeza, mas também acessível a todos.

“A água sanitária Dragão, que é o nosso carro-chefe, é um produto que consegue chegar a todas as classes. Então, é um produto acessível e de muita qualidade. Acreditamos que é isso que faz com que sejamos, por mais um ano, novamente reconhecidos no Marcas Que Eu Gosto. Isso é muito importante para nós”, afirma Lucas Séve, gerente comercial da empresa.

Para continuar servindo ao seu consumidor com excelência, a Dragão tem feito uma série de investimentos, ampliando o seu mix de produtos de limpeza. Além daqueles que já faziam parte da linha junto com a famosa água sanitária, a empresa passou a produzir esponjas multiuso e sacos de lixo. Essas duas opções já estão disponíveis no mercado, mas Lucas garante que a família deve crescer ainda mais.“Estamos investindo no maquinário das nossas fábricas e, até o final do ano, devem vir novos produtos”.

Atualmente, a empresa comercializa os seus produtos em todo o Norte e Nordeste, além do Norte de Minas Gerais. Esse alcance deve ser estendido em breve, com a possibilidade da implantação de uma nova planta. Atualmente, a Interlândia possui três parques industriais, localizados em Jaboatão dos Guararapes (PE), Marechal Deodoro (AL) e Cascavel (CE).

“Estamos estudando a ideia de abrir uma fábrica no Sudeste. Acreditamos que no ano que vem isso deve sair do papel. Esperamos avançar ainda mais e vender também para outras regiões do País”, revela.

Ao mesmo tempo em que busca inovar para fazer crescer ainda mais os seus negócios, a Dragão não perde de vista a sua função social. Para Lucas, essa é uma postura que aproxima ainda mais o cliente da marca.

“Acredito que quanto mais a empresa está junto à sociedade, percebendo as suas dificuldades, existe uma retribuição do mercado. O consumidor que vê esse esforço, na maioria das vezes, desenvolve uma simpatia maior pela marca”.

Durante a pandemia, a Dragão reforçou o número de doações de produtos, tendo em vista a necessidade do momento. Mesmo após a atenuação da crise sanitária, a empresa mantém um conjunto de ações sociais importantes, que envolve a doação de materiais de limpeza para hospitais, abrigos e instituições de caridade, além de patrocínio de atletas em competições nacionais.

Fabricante dos produtos de limpeza Dragão, a Interlândia foi criada em 1948, por Godofredo de Abreu e Lima Primo. Com 75 anos de história, a empresa segue com um perfil familiar, sendo administrada pelos filhos e netos do seu fundador. Sua água sanitária, primeira produzida no Nordeste, é a mais vendida da região Nordeste e a quinta em comercialização no País.

