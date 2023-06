Aporte e Ampla: agências de comunicação se destacam no Marcas Que Eu Gosto 2023

A- A+

Entre os desafios que as marcas enfrentam no mercado estão crescer e se consolidar ao longo dos anos. Para enfrentar e superar esses desafios, é essencial o trabalho das agências, que conseguem traçar um planejamento estratégico para a marca, a partir de uma construção lado a lado com o cliente. Conhecer o consumidor e ter coerência com o propósito da empresa são aspectos fundamentais destacados pelas agências.



Na 20ª edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto, a Aporte Comunicação e a Ampla Comunicação, que desenvolvem os trabalhos estratégicos das marcas, foram as principais vencedoras do ano, alcançando o maior número de clientes premiados.



A Aporte Comunicação contou com três marcas que conquistaram a primeira colocação em cinco categorias, são elas: Palmeiron (em extrato de tomate e molho de tomate), Bem-Te-Vi (em sabão em pó e sabão em barra) e Grau Técnico (em curso preparatório).



De acordo com Angelo Mello, CEO da Aporte Comunicação, a importância da agência de propaganda é cuidar da imagem das marcas com base em pesquisa, conhecimento, coerência, além de focar no que a marca pode representar para o consumidor.



“A gente entende que a construção de marca é algo realmente que cabe a profissionais de comunicação em conjunto com o departamento de marketing dessas empresas. Com isso a gente consegue aquilo que o cliente mais deseja, que é ter uma marca sólida, respeitada e reconhecida e que gostem dela, que a amem”, destaca Angelo.



Ainda segundo o CEO, pesquisas apontam que o consumidor tende a preferir uma marca que tenha um papel social evidente e que realmente pratique as ações divulgadas. O cliente percebe e valoriza uma empresa que tenha atitudes vinculadas a ações sociais e está atento em como a empresa divulga esse lado da marca.



“O ruim é quando alguma marca usa isso de forma ‘toma lá dá cá’. O consumidor não gosta disso, não gosta que a marca passe na cara o trabalho social dela, então tem que ser uma coisa que se incorpore à imagem da marca, mas sem ser muito explorado pela comunicação da marca, porque o público percebe quando é verdadeiro, quando é exagerado e quando é natural”, diz Angelo.



Já o trabalho realizado pela Ampla Comunicação resultou em quatro empresas em destaque no primeiro lugar de cinco categorias no Marcas Que Eu Gosto. Entre as empresas estão: Pitú (em aguardente e marca que representa o Estado de Pernambuco), Shopping Recife (em shopping center), Ferreira Costa (em home centers) e Moura (em baterias de carro).



Segundo Eduardo Breckenfeld, sócio e CSO da Ampla, o Marcas Que Eu Gosto é o reconhecimento de um bom trabalho.

“Na verdade, é o reconhecimento de vários bons trabalhos, de uma equipe talentosa e da oportunidade de trabalhar para marcas e clientes que nos têm como verdadeiros parceiros estratégicos de seus negócios. Nos desafiando e nos instigando, diariamente, a buscarmos evoluir sempre. A ser e oferecer ser menos do mesmo”, afirma.

“É o reconhecimento de vários bons trabalhos, de uma equipe talentosa e da oportunidade de trabalhar para marcas e clientes que nos têm como verdadeiros parceiros estratégicos de seus negócios”, pontua Eduardo Breckenfeld, sócio e CSO da Ampla Comunicação. Foto: Thiago Freire

De acordo com Eduardo, buscar se diferenciar é essencial para que a marca se destaque em meio às outras.

“Essa diferenciação pode passar pela inovação técnica de um produto, um serviço mais qualificado e especializado, uma política de preços mais acessíveis, diversidade de portfólio e canais de compra, uma postura mais sustentável com o planeta e mais inclusiva com a sociedade, um propósito corporativo... e todos esses valores podem se somar”, ressalta Eduardo.



“Mas é importantíssimo que eles sejam transmitidos e percebidos pelas pessoas. E aí a comunicação é fundamental. Tanto na construção da mensagem a ser trabalhada como no cuidado em buscar distribuir essa mensagem de forma mais customizada e eficiente, pelas mais diversas plataformas de contato e conexão com o target pretendido”, acrescenta.

Veja também

Alimentos ASA Indústria: expansão e diversificação