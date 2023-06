A- A+

Construção Armazém Coral: proximidade e fidelização com o público Um atendimento ao público baseado no "calor humano" é uma das apostas da empresa para conseguir fidelizar o seu público

Há 62 anos no mercado, o Armazém Coral estabeleceu com o povo pernambucano uma relação de pertencimento. Prova disso é que, por mais um ano consecutivo, a empresa conquistou o primeiro lugar do prêmio Marcas Que Eu Gosto na categoria Loja de Materiais de Construção, além de ter ficado entre os destaques na categoria Home Centers.

“Nas últimas seis décadas, nós tivemos um crescimento substancial. Agora, quando uma cresce, tem tudo a ver com o local onde ela está inserida. Foi a população que, a partir da nossa dedicação e dos bons serviços prestados, se sentiu atraída pelo Armazém Coral. Tanto é que a marca tem sido sempre eleita a mais lembrada e querida no seu segmento. Isso nos deixa muito felizes”, afirma Domingos Moreira Filho, presidente do Armazém Coral.

Um atendimento ao público baseado no “calor humano” é uma das apostas da empresa para conseguir fidelizar o seu público.

“Quando as pessoas vão a uma das nossas lojas, elas chegam com a necessidade de algum produto para as casas delas. Então, é uma relação muito íntima que estabelecemos com o cliente”, destaca.

Para que esse estreitamento dos laços entre o público e a marca dê certo, o Armazém Coral também volta as suas atenções para um outro agente nesta relação: seus funcionários. “Nos preocupamos muito com o bem-estar dos nossos colaboradores. Por isso, temos um plano de carreira pensado para eles. Enxergamos que, além de empregos, também geramos cidadania para as pessoas”, aponta o presidente, que ressalta ainda o trabalho contínuo de capacitação dos seus contratados.

Sempre consciente de sua função social, a empresa tem desenvolvido ações em comunidades da Região Metropolitana do Recife. Em parceria com fornecedores, ofereceu cursos profissionalizantes gratuitos e, junto ao poder municipal, atuou no projeto Mais Vida nos Morros, pintando áreas como o Alto do Maracanã e o Córrego do Jenipapo.

Segundo Domingos, as vendas de tintas, pisos e revestimentos são os carros-chefes do Armazém Coral. No entanto, a rede dispõe de uma variada gama de produtos. “Trabalhamos com material elétrico, hidráulico, ferragem, quer dizer, tudo o que é necessário para uma construção, reforma e até utensílios para dentro de casa, a gente tem. Isso tem nos aproximado cada vez mais do conceito de um home center”, comenta.

A primeira unidade do Armazém Coral foi fundada em 1961, pelo Sr. Domingos da Silva Moreira, no Beco do Sirigado, no bairro de São José, região central do Recife. O que era uma pequena loja de apenas 30m2 expandiu-se ao longo dos anos e se transformou em uma rede. Hoje, são 24 lojas espalhadas pela Região Metropolitana do Recife, com mais de 1.500 colaboradores.

