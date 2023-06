Arroz Emoções: qualidade associada à afetividade

A- A+

Alimento milenar, o arroz faz toda diferença no almoço em família e é um item quase indispensável na mesa dos pernambucanos. Afinal, quem não gosta de um arroz soltinho e no ponto? Além disso, o alimento pode ser feito de várias formas, como branco, refogado, com legumes, bolinhos e risotos.



A qualidade do produto também é indispensável para uma receita ainda mais saborosa. Branco, parboilizado, integral ou arbório, o Arroz Emoções está no coração dos recifenses e oferece o melhor produto aos consumidores. Este ano, a marca do grupo Nelson Wendt Alimentos conquistou o primeiro lugar na categoria Arroz em mais uma edição do Prêmio Marcas Que Eu Gosto.



Cuidado e busca pela excelência são os pilares da empresa. Os valores da marca estão diretamente associados aos princípios pessoais do fundador da empresa, Nelson Wendt, segundo a responsável pelo departamento comercial da marca, Luiza Wendt.



“Da mesma forma, estamos sempre buscando renovação da marca através de um posicionamento que reflete cuidado, carinho e atenção aos detalhes. Buscamos ser mais do que um produto básico, buscamos ser uma marca que está na memória do cliente, associada ao almoço em família e ao carinho ao preparar uma receita. É um posicionamento que exige muito trabalho de marca, mas é recompensador”, explica Luiza.



A marca tem uma equipe que, de forma constante, pensa em estratégias e inovações para o produto. Esse é um dos diferenciais da marca. O crescimento da marca de forma sustentável é um dos vieses da empresa.



“Esse trabalho de pessoas qualificadas vai além de estratégias de marketing e posicionamento. Nós buscamos ser uma marca atual, e hoje a gente entende que isso significa crescer de maneira sustentável. Por isso, estamos sempre buscando projetos sustentáveis. Um exemplo disso é a Certificação de Energia Renovável da indústria, que reduz significativamente a emissão de CO2”, destaca.



Segundo Luiza, a marca, carro-chefe da empresa, sempre foi pensada com carinho e com o intuito de entregar o melhor produto possível ao consumidor.



“Todo cuidado que temos durante a cadeia produtiva se reflete no que o arroz Emoções é hoje para os pernambucanos. Seguirmos sendo lembrados como marca favorita é nosso maior orgulho e o que nos move”, diz.



Uma das novidades da marca este ano é a promoção “Quem Ama, Cozinha!”. A partir de 1º de junho, na compra de qualquer produto da linha Emoções, o consumidor poderá se inscrever para concorrer a uma cozinha completa por mês, além de prêmios instantâneos de R$ 200 por dia. A promoção vai durar três meses.



Em 2024, a Nelson Wendt Alimentos completa 60 anos de história. Criada em 1964, a empresa começou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde, atualmente, estão instaladas duas filiais. No Nordeste, a empresa cresceu e se consolidou.



Em Pernambuco, a Nelson Wendt possui uma filial. Já na Bahia e no Ceará, estão instalados dois centros de distribuição. Com as equipes da administração, das indústrias e granjas, a empresa possui cerca de 400 colaboradores.

