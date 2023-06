ASA Indústria: expansão e diversificação

A- A+

Trazer produtos de qualidade nacional com o coração do Nordeste é o diferencial da ASA Indústria, que, desde 1996, leva para as casas de milhares de famílias vários produtos nos ramos de alimentos, limpeza doméstica, entre outros segmentos, sempre com inovação e qualidade.



O grupo foi vencedor das categorias Extrato de Tomate e Molho de Tomate e ficou entre os destaques em Goiabada e Ketchup. Todos com a marca Palmeiron. Além disso, a marca Vitamilho foi a primeira colocada do segmento Farinha de Milho. A ASA Indústria também ficou em primeiro lugar nas categorias Sabão em Pó e Sabão em Barra, com a sua marca Bem-Te-Vi, no segmento Limpeza Doméstica.



“Toda a diretoria e todo o time corporativo da ASA ficam em Pernambuco, então a gente entende o que o nordestino precisa, o que ele valoriza, quais são as dores desse consumidor, e a gente consegue trazer essa proposição como qualquer outra indústria de grande porte”, diz Sylvia Sarubbi Costa, diretora de marketing da ASA Indústria.



No gênero alimentício, a ASA tem duas grandes indústrias, são elas: Vitamilho e Palmeiron. A Vitamilho consiste em toda a parte de comida de milho. O grande carro-chefe é o Flocão Vitamilho, mas dentro da marca tem pipoca, mistura de bolo, munguzá, canjiquinha, entre outras opções.



Já a Palmeiron, com um leque extenso de produtos, está em constante expansão e é uma marca conhecida nas casas nordestinas. “Inicialmente a Palmeiron vem com uma fortaleza muito grande do segmento que a gente chama de atomatados, que é extrato de tomate, molho, mas ela vem ganhando cada vez mais relevância dentro dos lares da nossa região, da região Nordeste”, conta Sylvia.

A marca também venceu nas categorias Extrato de Tomate e Molho de Tomate. Foto: Divulgação

A diretora também destaca o potencial de diversificação da marca, que já está se expandindo para vinagre, lançado há menos de dois anos, e cita outros itens. “A gente é muito forte em doces, em ketchup. Temos, por exemplo, palmito dentro da bandeira da Palmeiron, então é uma marca que a gente consegue diversificar muito”, comemora.



Para o segundo semestre deste ano, a previsão é de que a ASA faça o lançamento de novos produtos para a área alimentícia, sempre com a preocupação na qualidade dos produtos, dos ingredientes, do valor nutricional e com a adequação desses produtos às novas demandas do consumidor.



“A Palmeiron quer ser uma opção que sempre que o consumidor necessitar de uma demanda sobre alimento ele encontre dentro do guarda-chuva da nossa marca. Então é uma marca que é muito extensa e ao mesmo tempo muito inovadora, porque sempre traz novidades dentro do seu portfólio”, destaca Sylvia.



A ASA Indústria teve início em 1996, em Pernambuco, com a produção do sabão em barra Bem-Te-Vi e do sabão em pó Invicto. Nos anos 2000, a empresa lançou as fraldas Baby&Baby e realizou a aquisição das fábricas Palmeiron e Vitamilho, diversificando o portfólio de produtos e fragrâncias.



A empresa está na história do Estado e vive em constante expansão. Em 2020 lançamentos importantes marcaram a época, como água sanitária, multiuso, limpa vidros e catchup gourmet.



Além das marcas Bem-Te-Vi, Palmeiron, Vitamilho e Baby&Baby, fazem parte da ASA as marcas Invicto, Flamengo, Casa de Vinhas, Bomilho e Certo, com cerca de 210 produtos no total.

