Veículos Baterias Moura: soluções inovadoras e sustentáveis Com mais de 65 anos de atuação, a marca alcançou o posto líder de mercado na América do Sul tendo como premissa o desenvolvimento e o cuidado com as pessoas

Com mais de 65 anos de atuação, a Baterias Moura alcançou o posto líder de mercado na América do Sul tendo como premissa o desenvolvimento e o cuidado com as pessoas, estejam elas dentro ou fora da organização. Persistindo em valores cunhados por seus cofundadores, Edson Mororó Moura e Conceição Moura, a empresa ocupa mais uma vez a primeira colocação na categoria Baterias de Carro, do prêmio Marcas Que Eu Gosto 2023.

“Percebemos que as novas gerações estão em busca de marcas que atendam seus pré-requisitos nos fatores sociais, sustentáveis, econômicos, entre outros. Assim, temos como desafio apresentar a Moura a essa nova geração e fazer com que elas reconheçam em nós os propósitos que buscam, e que já fazem parte da nossa história há mais de 65 anos”, pontua Mariana Lisboa, gerente de marketing da empresa.

Empresa é referência em logística reversa, com nível de reciclagem em 100%. Foto: Divulgação

O Instituto Conceição Moura, braço social do grupo, é a materialização da preocupação da empresa com as comunidades onde ela está inserida. Criada em 2014, a organização sem fins lucrativos tem sua ação focada na cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, onde está localizado o parque fabril da empresa. Só no ano passado, as suas iniciativas nas áreas de educação, cultura, inovação, formação profissional e cidadania alcançaram mais de 22 mil pessoas do município e da região circunvizinha, entre crianças, jovens e adultos.

Para além da atuação do Instituto, a Moura mantém ações relacionadas a sua cultura empresarial. Um exemplo é a iniciativa “Dê a Partida”, realizada nas redes sociais do grupo nos finais de ano, que reverte o número de comentários na publicação em doação. “No último ano a nossa meta era 40 mil comentários e a ultrapassamos em menos de 24 horas”, relembra.

O compromisso com a luta pelo meio ambiente também está entre os pilares da empresa. “Mantemos em nossas unidades um programa ambiental forte, consolidado, que ultrapassa a questão da logística reversa e atua no uso consciente de água, na destinação dos resíduos e na eficiência energética. Hoje, 100% da nossa demanda energética é suprida por fontes renováveis”, informa.

Além disso, a Moura foi a primeira empresa de baterias automotivas a adotar uma embalagem totalmente biodegradável, feita de papel cartão com madeira de reflorestamento, e até 2025 pretende ter todos os seus produtos livres de embalagens plásticas.

A inovação também é um valor que norteia as atividades, ajudando a perpetuar o negócio. “A Moura é uma empresa inquieta por natureza, estando sempre disposta a encarar novos desafios. Essa inquietude se baseia na crença de que inovar e explorar novas ideias com sucesso é o motor do desenvolvimento. Não importa a demanda que o mercado imponha, a Moura tem a solução”, diz.

O investimento na área é constante. Por isso, a empresa está sempre desenvolvendo baterias avançadas, o que coloca o Brasil como um dos países referência em tecnologia de acumuladores de energia.

Toda a cultura empresarial da Moura é orientada para antever e atender às necessidades de sua cadeia de clientes.

“Para este ano, temos a construção de uma nova unidade de metais e reciclagem em Belo Jardim, que duplicará a nossa capacidade de reciclagem de baterias. Hoje somos referência em logística reversa, com a reciclagem de 100% dos produtos que colocamos no mercado brasileiro, mas queremos sempre ir além. A nova unidade também seguirá padrões de normas internacionais e está sendo construída atrelada ao conceito de inovação e sustentabilidade”, afirma.

A Baterias Moura é a concretização do sonho dos empreendedores Edson Mororó Moura e Conceição Moura. Fundada pelo casal em 1957, em Belo Jardim, a empresa iniciou no ramo automotivo e, com o tempo, ampliou a sua atuação para outros segmentos. Hoje, produz baterias e sistemas de acumulação de energia para motos, barcos, empilhadeiras, nobreaks, metrôs, trens, estações de telefonia e sistemas de armazenagem, além de contar com seu próprio óleo automotivo e trabalhar na eletrificação veicular.

O grupo possui sete plantas industriais, sendo seis no Brasil e uma na Argentina, contabilizando cerca de 6.500 colaboradores. Sua rede de distribuição conta com mais de 80 pontos espalhados pelo País, para atender mais de 55 mil pontos de vendas, além da exportação para mais de 20 países.

