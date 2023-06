Bem-Te-Vi: praticidade para o dia a dia e soluções para todo tipo de consumidor

A- A+

Ter soluções para todo tipo de consumidor é um dos principais focos da ASA Indústria. Levar aos consumidores produtos democráticos e com preços diversos quando o assunto é limpeza doméstica, são aspectos fundamentais para o grupo. Com a marca Bem-Te-Vi, o Grupo ASA ficou em primeiro lugar nas categorias Sabão em Pó e Sabão em Barra, no segmento Limpeza Doméstica.

De acordo com Sylvia Sarubbi Costa, diretora de marketing da ASA Indústria, existem várias opções para os consumidores que buscam produtos voltados à limpeza doméstica, entre elas estão as marcas Bem-Te-Vi e Invicto, com um portfólio de produtos mais extenso, e Flamengo, com uma quantidade menor de opções.

“Temos opções para os consumidores que têm o menor poder aquisitivo, que são produtos mais democráticos, como a marca Bem-Te-Vi, que é para todo tipo de lar, uma marca que atende todo tipo de consumidor, porque ela já é muito conhecida e está há muito tempo no mercado e tem um reconhecimento de qualidade de produto muito grande”, pontua.

Ainda segundo Sylvia, o diferencial da ASA é a preocupação com a qualidade dos produtos, a partir de um rigoroso processo de desenvolvimento, para entregar mais do que o custo benefício ofertado pelo produto.

“Sempre que você estiver comprando um produto da ASA vai estar recebendo um algo a mais daquilo que você “contratou”, e isso faz com que os consumidores sejam fiéis às marcas, que eles se identifiquem com as marcas, e que se sintam orgulhosos por terem marcas nordestinas com alto padrão de qualidade”, diz Sylvia.

Para o setor de limpeza, a ASA se propõe a consolidar cada vez mais a liderança da empresa na região Nordeste. “A gente vem também com uma missão de ser uma empresa cada vez mais inovadora, então sempre estamos prestando atenção às tendências de mercado, quais são as novas tecnologias e quais são as embalagens que trazem mais praticidade na vida do consumidor”, afirma.

“A gente tem um slogan que diz: “ASA, toda casa tem”, porque de fato quando a gente abre a geladeira, quando a gente vai na despensa, ou vai no armário de limpeza, a gente nem percebe que 70% daqueles produtos pertencem à ASA Indústria. Às vezes a gente não tem noção que temos uma indústria tão forte, tão relevante e que está no coração do Nordeste”, destaca.

Com 210 produtos, o Grupo ASA possui diversidade em todas as suas marcas. Na Bem-Te-Vi, a empresa trabalha com sabão em barra, sabão em pó, amaciante, sabão líquido, entre outras opções. Já na marca Invicto, o grupo trabalha com sabão em pó, sabão líquido, sabão em barra, amaciante, limpa vidros, lava louças, desinfetante, entre outros.

A ASA Indústria ficou também em primeiro lugar nas categorias Extrato de Tomate e Molho de Tomate, com a sua marca Palmeiron, e Farinha de Milho, com a marca Vitamilho, no segmento Alimentos. O grupo foi destaque em Goiabada e Ketchup.

