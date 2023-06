A- A+

Limpeza Brilux: para todas as horas no seu lar com qualidade e segurança Na procura por álcool, a empresa ocupou a liderança na preferência, consolidando-se em primeiro lugar nessa categoria do segmento de Limpeza Doméstica

Entre os itens mais utilizados durante o enfrentamento à Covid-19 na história recente, estava o álcool. O item de limpeza tornou-se um aliado na luta coletiva em prol da saúde mundial, e passou a ser ainda mais usado no dia a dia, tanto no formato líquido quanto em gel, selando assim um caminho sem volta, mesmo após a normalização dos índices da doença. Em Pernambuco, a opção preferida dos recifenses na hora de escolher a marca desse produto é a Brilux.

A gerente de marketing e trade das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Renata Carvalho, revela o principal objetivo da empresa e traçou pilares como qualidade, segurança e resultado como fundamentais para que a proposta seja alcançada.

“Simplificar a vida dos consumidores é o objetivo da Brilux. A nossa missão é contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor, com bons hábitos de higiene pessoal e do lar. Com isso, nos comprometemos em trabalhar com foco em qualidade, segurança e resultado. Aí está a essência da nossa longevidade e credibilidade, como uma empresa firme e segura”, aponta.

A Brilux está em primeiro lugar na categoria Álcool. Foto: Divulgação

Outra razão para a manutenção da boa relação da Brilux com os consumidores passa pela atenção ao calendário em datas específicas. Além de ações voltadas ao meio ambiente e de cunho social.

“A Brilux traz iniciativas que criam uma conexão afetiva por meio de datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, além das celebrações tradicionais como o Carnaval e o São João. Também investimos em ações de sustentabilidade e responsabilidade social”, exemplifica Renata, que detalha na sequência algumas das formas de operação que possibilitam renda através da reciclagem.

“As ações incluem a parceria com o programa ‘EuReciclo’, que conecta a indústria às cooperativas de reciclagem, gerando renda por meio da coleta, triagem e destinação de embalagens descartadas, além de investir em uma embalagem 100% reciclável. Estamos constantemente buscando criar soluções que aliam oportunidades econômicas a benefícios para nossos consumidores e o meio ambiente. O diferencial da Brilux é a forte relação com os consumidores, construída ao longo de décadas, além da excelência na qualidade e os preços acessíveis”, assegura a gerente.

Fazer a diferença dentro das casas dos consumidores também está entre as ações da marca. “Disponibilizamos consultorias, dicas e orientações gerais na dinâmica do lar no site e nas redes sociais da marca. Essa é uma abordagem importante para ajudar na igualdade entre as relações familiares, na valorização dos talentos pessoais e em mais felicidade dentro das casas”, argumenta.

Para o decorrer do ano, as metas da marca passam, sobretudo, pela continuidade de um trabalho encarado como de excelência. A constante demanda de conexão com as novidades também é uma das tarefas que já estão sendo cumpridas.

“Os objetivos da marca para este ano de 2023 incluem continuar levando a qualidade de seus produtos para cada vez mais lares brasileiros e permanecer com investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para estarem antenados às tendências de consumo”, finaliza.

Líder nas regiões Norte e Nordeste do Brasil no consumo de produtos de limpeza, a marca Brilux rotula mais de 100 dos 300 itens produzidos pelo grupo pernambucano, entre água sanitária, lava-louças, desinfetante, limpador multiuso e lava-roupas. Tendo a forte relação de décadas com os seus consumidores como um diferencial, a Brilux está presente no dia a dia de milhares de famílias como um sinônimo de qualidade e tradição no segmento de produtos de limpeza doméstica.

Ela faz parte das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte. O grupo, que nasceu em Pernambuco, através de Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, falecido em 2020 aos 99 anos, atualmente conta com um portfólio que ultrapassa a ordem dos 300 produtos nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos, sendo produzidos, por ano, aproximadamente 300 milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 60 milhões de litros de vinagre.

