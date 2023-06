Chevrolet: sustentabilidade, responsabilidade social e alta tecnologia

A- A+

Trabalhar para estar sempre à frente, desenvolvendo produtos e serviços de alta tecnologia, focados nas demandas do cliente e, ao mesmo tempo, antenados aos principais movimentos da sociedade. É com essa filosofia que a Chevrolet, marca pertencente ao grupo General Motors (GM), venceu na categoria Fabricante de Automóveis, convicta da possibilidade de criar um mundo mais sustentável para todos por meio dos seus produtos e serviços.

Segundo Ernst Friedheim, gerente regional de Marketing da GM América do Sul, toda a estratégia de negócios do grupo é direcionada a partir de diretrizes da agenda ESG - conjunto de boas práticas que demonstram como uma empresa está consciente em relação ao seu papel em âmbitos social e ambiental.

“Estamos deixando de ser uma tradicional fabricante de veículos para nos tornar uma plataforma de inovação em mobilidade, incluindo todos na jornada para um futuro totalmente elétrico e que respeita o meio ambiente”, afirma.

O plano de negócio da GM acompanha uma visão que prevê um mundo sem acidentes de trânsito, emissão de carbono e congestionamento. Esse futuro se dará, na perspectiva da empresa, por meio dos carros elétricos, autônomos e compartilhados, que não emitem poluentes.

“Sustentabilidade tem máxima prioridade. Nesse sentido, já anunciamos que iremos eliminar as emissões de novos veículos leves até 2035 e tornar toda a companhia neutra em emissões de carbono até 2040. Também investiremos 35 bilhões de dólares em veículos elétricos até 2025, com planos para lançar 30 modelos de veículos elétricos em todo o mundo”, diz.

A responsabilidade social é um pilar considerado extremamente importante para a companhia. Neste sentido, a GM realiza diversas ações na América do Sul. Uma delas é a parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) em um programa que aloca refugiados em vagas na empresa. Também estão entre as iniciativas no campo social do grupo as instalações de jardins filtrantes (sistema altamente sustentável no tratamento de esgoto) e de placas de energia fotovoltaica em uma escola municipal de Joinville, cidade que possui uma fábrica da GM.

“Vale destacar, ainda, o trabalho realizado pelo Instituto General Motors, que foi criado em 1993 como o braço social da empresa no Brasil. São feitos projetos nas áreas de educação, tecnologia e inovação, por meio de programas de auxílio que beneficiam milhares de pessoas nas localidades brasileiras nas quais a empresa mantém suas unidades operacionais”, comenta o gerente, que destaca ainda o investimento da companhia em uma série de ações com o objetivo de ampliar a diversidade e inclusão dentro de seu quadro de colaboradores.

Para a Chevrolet, o ano de 2023 é o ano das picapes no Brasil. A principal novidade é a Nova Montana, modelo que estreou nas concessionárias em meados de fevereiro. Em abril foi lançada uma versão especial da S10, a Midnight. Já no segundo semestre chega às concessionárias a Silverado, que foi apresentada ao público na final do BBB-23. Além disso, o Blazer EV e o Equinox EV, dois SUVs de zero emissão, encontram-se em fase de desenvolvimento e devem ficar disponíveis no mercado brasileiro em 2024.

“A Chevrolet é muito querida pelos brasileiros, é sinônimo de confiança, seriedade, de produtos de ótima qualidade e com bom valor de revenda. É esse conjunto de qualidades que faz com que a marca seja uma das mais vendidas e lembradas no Brasil”, aponta.

Fundada em 1911, em Detroit, nos Estados Unidos, a Chevrolet é até hoje uma das maiores marcas automotivas do mundo. Ela está presente em quase 80 países, com cerca de 2,7 milhões de carros e picapes vendidos em 2021. Em seu portfólio, estão incluídos veículos elétricos de zero emissão e veículos a combustão de elevada eficiência energética.

