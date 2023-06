A- A+

Bebidas Coca-Cola: a preferida de todas as horas A Solar Coca-Cola fabrica, comercializa e distribui as bebidas em todo o Norte e Nordeste, além do estado do Mato Grosso e parte de Goiás

Seja no almoço em família ou acompanhando aquela pizza dividida entre amigos, uma Coca-Cola bem gelada é a opção preferida de muita gente. A famosa bebida criada em 1886 pelo farmacêutico norte americano John Stith Pemberton é queridinha entre os consumidores pernambucanos e, não à toa, venceu na categoria Refrigerante, do segmento Bebidas. Outra marca do mesmo grupo, a Fanta, ficou em terceiro lugar no mesmo segmento.

A Solar Coca-Cola fabrica, comercializa e distribui as bebidas em todo o Norte e Nordeste, além do estado do Mato Grosso e parte de Goiás. A empresa é a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil e uma das 15 maiores no mundo. Além da Coca-Cola e da Fanta, sua lista de mais de 350 produtos inclui marcas como os sucos Del Valle, o energético Monster e a água mineral Crystal.

Segundo Flávio Scalco, diretor regional da Solar Coca-Cola, a empresa considera Pernambuco um estado estratégico, onde gera cerca de 2,4 mil empregos diretos e chega a mais de 34 mil pontos de venda.

“Além dessa importância estratégica, o Estado também desponta dentro das nossas ações em todos os pilares do ESG. Prova disso é que Recife foi uma das três primeiras cidades dentro do nosso território a receber o Recicla Solar”, afirma.

O Recicla Solar é um projeto que apoia a coleta em larga escala com propósito de fomentar a reciclagem de garrafas PET, além de potencializar a inclusão social e geração de emprego e renda.

“A iniciativa já destinou aproximadamente dez mil toneladas de PET pós-consumo para a reciclagem aqui em Pernambuco, na Bahia, Ceará, Maranhão, Alagoas e Mato Grosso. Somente no Carnaval de Olinda, foram coletadas mais de oito toneladas de resíduos para destinação adequada”, informa.

Outra iniciativa com viés social foi realizada pela empresa no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Em parceria com a ONG love.fútbol., a Solar entregou à comunidade da Charneca, no ano passado, uma quadra poliesportiva. O espaço batizado de “Arena Charneca” serve para múltiplas atividades recreativas, como futsal, vôlei, zumba e outros eventos da comunidade, como festas comunitárias, iniciativas da escola e apresentações culturais.

“A Solar tem como propósito espalhar sorrisos e isso se torna ainda mais especial quando pensamos que os produtos de nosso portfólio se transformam em momentos felizes de reuniões de amigos, família e celebrações em geral”, pontua Flávio Scalco,

diretor regional da Solar Coca-Cola. Foto: Divulgação

Mantendo uma forte estratégia de conexão regional, a companhia conduz um movimento de aproximação que passa não só pela área comercial, mas também pela busca por estar presente e fazer a diferença na vida dos pernambucanos.

“A Solar tem como propósito espalhar sorrisos e isso se torna ainda mais especial quando pensamos que os produtos de nosso portfólio se transformam em momentos felizes de reuniões de amigos, família e celebrações em geral”, festeja.

Neste ano, a Solar Coca-Cola completa uma década de mercado. De acordo com Flávio, este momento é visto como crucial pela empresa. Uma de suas metas é solidificar a jornada de transformação digital que tem envolvido várias frentes dentro da companhia.

“Os investimentos acontecem em iniciativas que vão desde o aumento da eficiência dos processos, agilizando a oferta de serviços aos clientes e os apoiando na digitalização dos seus negócios. Apenas em 2022, foram mais de R$ 650 milhões na área ao longo do ano”, contabiliza.

A Solar também tem reforçado sua expansão de segmentos e aumentado a presença de produtos nas prateleiras de seus mais de 400 mil pontos de vendas. Neste sentido, a empresa apresenta como novidades a comercialização de alimentos com marcas já consolidadas no mercado, como a Mondeléz, Perfetti Van Melle, Santa Helena Alimentos e M. Dias Branco, além da inclusão da Estrella Galícia e da Campari no portfólio de distribuição de destilados.

No quarto trimestre do ano passado, a Solar atingiu R$ 8,1 bilhões de receita líquida, maior valor já registrado desde a criação da fabricante. O crescimento foi de 45%, em relação ao mesmo período de 2021. Já no que diz respeito ao lucro líquido, a fabricante atingiu R$ 732,6 milhões. Os números só corroboram a imagem de uma empresa sólida e que vem se mobilizando para ser uma das maiores no segmento de bens de consumo do País

Saiba mais

A fusão das empresas Norsa, Renosa e Guararapes, em 2013, deu origem à Solar Coca-Cola. Desde 2022, com a incorporação também da divisão de bebidas do grupo Simões.

Com capacidade de produzir mais de três bilhões de litros de bebidas/ano para atender a aproximadamente 400 mil pontos de venda.

Segundo maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, um dos 13 maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo, umas das vinte maiores empresas do Nordeste e uma das maiores empresas de bens de consumo do país, sendo 44 centros de distribuição e 15 mil funcionários, atendendo cerca de 70% do território brasileiro, atuando na totalidade das regiões Norte, Nordeste e Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

Veja também

Construção Ferreira Costa: tudo de melhor em um só lugar