Educação Colégio GGE: excelência, inovação e acolhimento Em constante expansão, a instituição inaugura, em 2024, a sétima unidade do Grupo, na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Com 27 anos de história, o Colégio GGE oferece ensino de excelência da Educação Infantil ao Ensino Médio em diversas cidades de Pernambuco e da Paraíba. Em constante expansão, a instituição inaugura, em 2024, a sétima unidade do Grupo, na cidade de Petrolina, no Sertão do Estado. Atualmente, o GGE conta com cinco unidades em Pernambuco (Boa Viagem, Benfica, Parnamirim, Aldeia e Caruaru) e uma na Paraíba (João Pessoa).

“Estamos trazendo todo nosso know-how para a cidade [Petrolina] porque sabemos o quanto as pessoas aqui prezam pela qualidade do ensino. Estamos muito honrados com essa oportunidade de atuar na cidade, que é exemplo de qualidade de vida e empreendedorismo. Queremos contribuir com a formação de cidadãos conscientes e preparados para transformar a realidade em que vivem”, explica José Folhadela, sócio-diretor da instituição.

Fundada há 27 anos, instituição inaugura no próximo ano a sétima unidade, na cidade de Petrolina (PE). Foto: Divulgação

O Grupo possui mais de cinco mil alunos e é uma empresa consolidada no mercado da educação. Como prova do carinho do recifense com a instituição, o GGE ficou em primeiro lugar no segmento Colégio Particular do Prêmio Marcas Que Eu Gosto 2023.

Com um pensamento inovador, o GGE está conectado às mudanças globais para quebrar paradigmas e melhorar a educação no País, segundo o sócio-diretor Herbetes de Hollanda.

“O Colégio GGE é uma escola focada na família. Prioriza o acolhimento não só de alunos, mas também dos pais. Com um time pronto para atender as necessidades de cada segmento e incentivar a realização dos sonhos dos alunos, preparando-os para a vida, o GGE trabalha valores éticos e morais através da qualidade do ensino e de projetos voltados à cidadania”, explica.

No aspecto social, o GGE Solidário realiza campanhas em apoio a associações e entidades carentes de Pernambuco durante todo o ano letivo. A iniciativa ajuda milhares de pessoas e busca fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam, de acordo com Marcelo Melo, que também integra o time de sócios-diretores da instituição.

“O GGE também é solidariedade. Com um projeto social criado para estimular a participação de colaboradores, professores e alunos em ações cidadãs e de controle social, dentro e fora do ambiente escolar, entendemos que, além de transmitir conhecimentos, também é papel da escola estimular a consciência social e a cidadania”, destaca.

Audaz e com espírito inovador. Assim, a instituição pode ser definida. Segundo o Colégio, o intuito é sempre alcançar os melhores resultados. Com a participação ativa dos donos, as decisões que movem o GGE trazem crescimento não só para a empresa, como possibilitam também aos seus clientes a realização de sonhos.

Além disso, mais de 850 pessoas engajadas e focadas na qualidade e compromisso compõem o time do GGE, o que faz da instituição uma empresa séria, responsável e unida. Segundo o sócio-diretor Jorge William, o Colégio GGE é a instituição pernambucana de ensino que mais aprova em vestibulares, incluindo os mais concorridos do Brasil.

“O GGE tem também ótimos índices em aprovações internacionais, com um projeto exclusivo voltado à preparação dos nossos alunos: é o Programa Graduação no Exterior. Nossos meninos e meninas ainda se destacam, com frequência e sucesso, em Olimpíadas do Conhecimento, nacionais e internacionais, como a do Cone Sul, e nos esportes. Temos alunos representando muito bem Pernambuco, inclusive um atleta na Seleção Brasileira”, pontua.

Para todos os segmentos de ensino, a instituição disponibiliza o Serviço de Orientação Educação e Psicológica (SOEP), formado por uma equipe de psicólogas. O intuito é acompanhar o desenvolvimento emocional e afetivo dos alunos, tanto de forma individual, como coletiva.

O SOEP desenvolve projetos pedagógicos que auxiliam na formação psicológica e formativa, como o GGE Contra o Bullying e a orientação do Grupo Semear, formado por alunos que se interessam em desenvolver habilidades sociais e relacionais que afetem positivamente a humanidade.

Fundado em 1996, o Grupo Gênese de Ensino (GGE) surgiu quando Herbetes de Hollanda e Jorge William, na época estudantes de engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA/SP), começaram a planejar uma sociedade baseada no desejo de romper com o paradigma de que o estudante precisaria sair de Pernambuco para se preparar para as melhores universidades do país.

A consolidação do plano veio durante uma visita a Recife, quando Jorge conversou com José Folhadela, um amigo e também estudante de engenharia, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e expôs a ideia de abrir na capital pernambucana um curso preparatório para vestibulares de alta performance. Folhadela topou a empreitada. Para dar força ao time, mais um jovem e futuro engenheiro, Marcelo Melo, decidiu investir no projeto. Juntos, os quatro sócios-diretores viabilizaram a realização do sonho e em março daquele ano, nasceu o GGE.

