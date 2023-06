A- A+

Marcas Que Eu Gosto Evento 'Marcas Que Eu Gosto 2023' celebra empresas e entrega troféus aos vencedores O evento acontece no auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, nesta terça-feira (13), a partir das 18h

Estar no coração e na lembrança da população é um desafio para as marcas que precisam se reinventar e investir em inovação e qualidade. Em sua 20ª edição, o ‘Prêmio Marcas Que Eu Gosto’ revela as empresas que andam lado a lado com o consumidor recifense e que se destacaram na pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em parceria com a Folha de Pernambuco.



O levantamento traz informações relevantes para o mercado sobre o posicionamento das marcas em termos de preferência da população, além de premiar as empresas vencedoras. O estudo, realizado em fevereiro deste ano, traz dados referentes a 50 categorias, incluindo diversos setores econômicos. Dentre elas, 46 são de marcas e 4 são categorias especiais, que incluem E-Commerce, Marca Que Representa o Estado de Pernambuco, Marca Que Faz a Diferença e Entidades Filantrópicas.



Responsabilidade social em pauta

Para contar as histórias das marcas que ganharam o coração da população, a Folha de Pernambuco produziu uma revista que circula nas versões impressa e digital a par­tir de quarta-feira (14). A produção deste ano aborda a responsabilidade social das marcas e como ações do tipo influenciam na escolha do consumidor.



E nesta terça-feira (13), a partir das 18h, o auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, recebe o evento da edição 2023 do ‘Marcas Que Eu Gosto’, com o intuito de celebrar as empresas e realizar a entrega dos troféus aos vencedores. Na ocasião, os convidados poderão assistir à palestra “Empreendedorismo Social: Inspirações e Oportunidades”, realizada pelo empreendedor social e CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva.



“Eu acho que a lembrança do meu nome e o convite feito para ser o palestrante da noite têm a ver com o que eu falo sobre engajamento, senso de pertencimento, boas práticas, boas causas, pessoas e empresas que se juntaram através do que a gente faz para mudar o mundo e isso têm tudo a ver com o prêmio. O Marcas Que Eu Gosto, como o nome já diz, são pessoas que gostam da marca, e para gostar de uma marca não tem só relação com produto, com serviço, mas também com o senso de pertencimento e engajamento que as pessoas têm por uma marca”, comenta Fábio Silva.

Fábio Silva, empreendedor social e CEO da Rede Muda Mundo. Foto: Ed Machado/ Folha de Pernambuco

O empreendedor acrescenta o simbolismo do evento. “Eu me sinto muito feliz de falar em um lugar que tem a nossa cara, que é o Cais do Sertão, num evento de uma empresa que tem buscado ter compromisso social, que é a Folha de Pernambuco. E para um conjunto de marcas e empresas reconhecidas como marcas que a sociedade pernambucana gosta”, detalha.

Parceria vitoriosa

De acordo com o diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, o Marcas Que Eu Gosto é uma parceria vitoriosa entre a Folha de Pernambuco e o Ipespe, que tem o respeito dos públicos consumidor e empresarial. “Essa 20ª edição é uma vitória para todos nós. Sobretudo, para as empresas que tiveram os seus nomes ligados à preferência do público consumidor recifense”, ressalta ele.



“Quando eu falo em Recife, eu me refiro praticamente a Pernambuco todo. Eu vejo muita gente do interior que vem aqui, e essas marcas que estão na preferência do público recifense estão também na preferência do interior. A internet valorizou muito mais a compreensão e deu muito mais amplitude a essas marcas. O fato de nós sermos também um jornal impresso ajuda demais na compreensão e na percepção dessas marcas”, afirmou José Américo.

José Américo Lopes Góis, diretor operacional da Folha de Pernambuco. Foto: Arquivo Folha/ Folha de Pernambuco

Dupla celebração

A diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, apontou que as duas décadas do Marcas Que Eu Gosto coincidem com os 25 anos da Folha de Pernambuco, celebrados este ano no último dia 3 de abril. Em sua avaliação, orgulho é o sentimento que define o projeto.



“São duas datas emblemáticas, simbólicas, e este ano, além de trazer todo o trabalho de pesquisa feita com o Ipespe - que revela as marcas que estão no coração dos recifenses por sua qualidade, trabalho de marketing, e por olhar para o consumidor de uma forma muito particular -, também trazem a discussão do papel social das marcas, entendendo que, além de trabalhar com os produtos, elas têm que trabalhar com a comunidade em que atuam”.

Mariana Costa, diretora administrativa da Folha de Pernambuco. Foto: Alfeu Tavares/ Folha de Pernambuco

“Vamos ter a palestra de Fábio Silva, que é um especialista em trabalhar com marcas, unindo e buscando efeitos das empresas perante a sociedade, entendendo que só crescemos se a sociedade puder crescer conosco”, explica Mariana. A entrega dos troféus marca também a volta do evento no seu formato presencial.

