Ferreira Costa: tudo de melhor em um só lugar

Um lugar onde o cliente pode encontrar tudo para casa, construção e decoração ou uma empresa centenária que toma como propósito transformar o mundo de cada um? As duas definições são abraçadas pela Ferreira Costa, primeiro lugar no segmento Home Centers e um dos destaques em Lojas de Materiais de Construção.

Com 138 anos de história, a empresa carrega valores que vão além dos produtos comercializados em suas lojas. “Temos nosso jeito de fazer as coisas: valorizamos crescer junto com as pessoas, encantar nosso cliente pensando nos detalhes, fazer a coisa certa, agir como donos, liderar pelo exemplo, buscar as melhores soluções e ter paixão pelo que fazemos”, diz Flávia Chiba, gerente de marketing e e-commerce da Ferreira Costa.

Para a gerente, as pessoas estão cada dia mais preocupadas e atentas ao que as empresas estão fazendo para desenvolver as comunidades em que estão inseridas e para preservar o meio ambiente. “Eles estão buscando cada vez mais se relacionar com marcas que se preocupam genuinamente com as pessoas e com o planeta. Isso vai além das relações de compra e isso influencia na confiança e na admiração por uma marca”, analisa.

Com foco em trazer melhorias para as comunidades onde está inserida, a Ferreira Costa desenvolve algumas ações nas áreas de educação, cultura e esportes. Em Garanhuns, cidade no Agreste de Pernambuco, onde a marca nasceu, a empresa realiza o Festival Internacional de Leitura Infantil de Garanhuns (Filig), buscando incentivar a leitura na infância.

“Na área de esportes, contribuímos com a love. fútbol, uma ONG internacional que capacita comunidades para construir quadras de futebol como forma de transformar as pessoas através do esporte. Já foram construídos três espaços em parceria com essa organização na cidade de Garanhuns e agora estamos partindo para impactar outras regiões”, conta.

Apostando em um atendimento especializado e consultivo, a Ferreira Costa busca facilitar a vida dos seus clientes, possibilitando a eles resolverem tudo de suas casas ou negócios em um só lugar. Sua oferta de produtos inclui categorias como pisos e revestimentos, tintas, louças e metais, eletrodomésticos e móveis. Entre os serviços disponibilizados, estão o Clube do Profissional (programa de capacitação gratuita para profissionais que trabalham com reforma ou construção civil), listas de casamento, vendas para empresas e o Centro Automotivo.

O principal projeto da marca para 2023 é a inauguração de uma segunda loja em Salvador, que será localizada no coração da cidade, na região dos Barris. “Além disso, através de nosso laboratório de inovação, o FCx Labs, estamos sempre trazendo novidades para a nossa experiência digital na loja e nos meios digitais, como em nosso aplicativo, que já oferece uma experiência única de compra”, pontua.

