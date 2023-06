Gabriel Bacelar: sinônimo de valor e qualidade

A- A+

Qualidade e credibilidade são dois valores aos quais a construtora Gabriel Bacelar procura estar associada. Criando soluções inovadoras e buscando sempre estabelecer vínculos duradouros com os seus clientes, a empresa ficou entre os destaques do segmento Construtora.

“O mercado imobiliário é muito complexo. Já atravessamos todas as fases dele. Vimos muita empresa chegar e sair, mas a nossa construtora já tem 48 anos de trabalho, com uma marca bem lembrada pelo público”, afirma Durval Bacelar, diretor de incorporações da Gabriel Bacelar.

O foco da construtora é a entrega de residenciais e comerciais de médio e alto padrão. Para atender bem esse nicho de mercado, a Gabriel Bacelar preza pelo primor até mesmo nos acabamentos. “A qualidade vem desde os pequenos detalhes. Temos a preocupação de oferecer um produto que tenha uma durabilidade de longo prazo e que seja sempre atual”, comenta.

A compra de um imóvel é também uma forma de investimento. Em seus projetos, a Gabriel Bacelar não perde de vista essa perspectiva.

“O cliente da construtora que adquirir um imóvel e for vendê-lo depois de alguns anos terá um valor agregado nele. Isso porque a qualidade dele se mantém ao longo dos anos, além do que a localização dos nossos empreendimentos é escolhida tendo em vista essa valorização no mercado”, fala.

No ano passado, a construtora passou por uma mudança em sua marca, prezando pela tecnologia e inovação. “Trouxemos uma nova linha de produtos que passaram a ser lançados desde 2022, seguindo as diretrizes. Estamos com residenciais na Zona Sul de dois, três e quatro quartos, além de comerciais. Também fazem parte dessa nova leva alguns empreendimentos na Zona Norte, que devem chegar neste ano e no próximo”, adianta.

Além dos empreendimentos que são referência em padrão de qualidade, a Gabriel Bacelar entrega aos seus clientes alguns serviços relacionados.

“Nós temos o GB Facilita. Para o cliente que comprou um apartamento, oferecemos algumas sugestões de reformas e essas obras podem ser feitas com o padrão que o cliente quer. Também temos outro serviço, que é o de escrituração no final da obra, ajudando o comprador com todo esse trâmite burocrático”, explica.

Segundo Durval, a construtora sempre buscou a inovação em seus projetos. “Em todos os momentos estamos trazendo novidades, sejam relacionadas aos equipamentos de lazer, ao acabamento de um produto ou à utilização de energia renovável”, diz. Afinal de contas, antecipar-se às tendências e criar conexões entre o hoje e o que está por vir fazem parte, frisa Durval, do “jeito Gabriel Bacelar” de construir.

Ao longo de 48 anos de mercado, a Gabriel Bacelar já construiu mais de 4.500 unidades, entre residenciais e comerciais de médio e alto padrão, distribuídas em mais de 80 empreendimentos. A construtora está presente nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

