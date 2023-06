Grau Técnico: transformação por meio da educação e da profissionalização

A- A+

Transformar a vida das pessoas por meio da educação e da profissionalização é o que o Grau Técnico encara como missão. Primeiro lugar na categoria Curso Preparatório, o grupo está com os olhos bem abertos no agora, porém, apontados para o futuro. O foco está em realizar os sonhos dos alunos, o que move a empresa a buscar sempre mais e melhor.

Carolina da Fonte, diretora de operações do Grau Técnico, define o centro educacional como “um lugar de possibilidades”. “Seja por meio da educação, da profissionalização, do encaminhamento ao mercado de trabalho, no Grau é possível sonhar: com formação, com melhoria de vida, com transformação pessoal e do entorno que nos cerca”, destaca.

Tais valores defendidos pela empresa estão alinhados à criação do Instituto Grau Social. Em dois anos de existência, o braço social do grupo já beneficiou mais de mil pessoas ao redor do Brasil, oferecendo bolsas de estudos integrais para jovens adultos de baixa renda. “É um trabalho que nos emociona todos os dias, com as lindas histórias de superação”, comenta.

Além das bolsas de estudos, o Grau Técnico promove outras ações voltadas não somente para o público interno, como campanhas de doação de sangue e de arrecadação de alimentos, assim como feiras de empregabilidade abertas à população, com palestras, elaboração de currículos e entrevistas de seleção.

“O nosso foco é o aluno. Mas, ao olharmos para ele, vemos contexto sociocultural ao qual ele pertence e que há uma comunidade externa que, além da formação e profissionalização, traz também suas carências nas mais diversas áreas”, analisa.

“O nosso foco é o aluno. Mas, ao olharmos para ele, vemos todo o contexto sociocultural ao qual ele pertence e que há uma comunidade externa que, além da formação e profissionalização, traz também suas carências nas mais diversas áreas”, destaca Carolina da Fonte, diretora de operações do Grau Técnico. Foto: Divulgação

O empenho em mudar as vidas dos estudantes faz com que a empresa também se transforme continuamente, renovando a cada dia os seus propósitos. O grupo está sempre investindo em novos cursos e oportunidades de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, visando ampliar o número de alunos ativos, formados e encaminhados ao mercado de trabalho.

O centro educacional lançou recentemente os cursos técnicos em Saúde Bucal e em Desenvolvimento de Sistemas. Também inaugurou um novo laboratório de Enfermagem, todo equipado para a prática dos alunos. Em março, foram inauguradas as primeiras turmas da Faculdade Grau, com os cursos de Pedagogia e Administração realizados na modalidade a distância. Em breve, serão lançados mais 10 novos cursos de nível superior.

“Temos excelente estrutura física, com salas e laboratórios bem equipados, o que facilita no processo de ensino e aprendizagem, unindo teoria e prática. Nossos alunos podem participar a qualquer momento, inclusive após a conclusão do curso, da Agência de Emprego existente em todas as unidades do Grau Técnico, que visa prepará-los para participarem dos processos de seleção nas empresas, por meio do ciclo de palestras que auxiliam no seu desenvolvimento profissional”.

Saiba mais

Genuinamente pernambucano, o Grau Técnico iniciou suas atividades em dezembro de 2011. Após 12 anos, a empresa já está presente em 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, totalizando 113 unidades em plena operação, com aproximadamente 6 mil colaboradores e mais de 140 mil alunos ativos. São oferecidos 26 cursos, nas mais diversas áreas, passando por gestão de negócios, saúde, segurança e comunicação. Por meio das Agências de Emprego, a empresa já ajudou a encaminhar ao mercado de trabalho mais de 95 mil alunos.

Veja também

Limpeza Usina Petribu: qualidade e responsabilidade são a alma do negócio