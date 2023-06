Grupo Preserve Liserve: Transformação e consolidação

A- A+

Dinâmico, flexível e resiliente. São com esses adjetivos que Felipe Gomes, diretor comercial do Grupo Preserve Liserve, define a empresa fundada por seu pai há mais de 48 anos. A marca aposta no entendimento familiar de que o cliente é quem sempre dá o tom para os negócios, o que pode ser uma das explicações para a conquista do Prêmio Marcas Que Eu Gosto 2023 em Empresa de Segurança.

“Estamos prestes a completar 50 anos de história, por isso, ser uma marca lembrada por tantos anos consecutivos é a prova de como conseguimos consolidar o nosso trabalho com ética, profissionalismo e inovação. Pretendemos seguir esse fluxo para estarmos cada vez mais próximos do nosso cliente. Uma marca consolidada no mercado é um ativo de valor inestimável”, analisa Felipe.

Os grandes desafios apresentados pelo mercado servem como um motivador para o Grupo Preserve Liserve, segundo o diretor comercial. A empresa visa sempre desenvolver novas alternativas e caminhos com determinação e inovação. Entre as inovações adotadas pelo grupo estão a digitalização dos negócios e a intensificação do uso de canais digitais para interação com os clientes. Essas são tendências que já se manifestavam no cotidiano na empresa, mas apresentaram uma forte aceleração, em função da pandemia.

“Se fez necessário e estratégico interpretar os novos hábitos de consumo para adequar o nosso modelo de negócio em um cenário de grandes incertezas. Entendemos que compreender esse novo momento e se posicionar de uma forma adequada é a chave para acompanhar as transformações do mercado e prosperar no mundo pós-Covid. Este cenário tem sido um convite à inovação”, comenta.

Uma ação mencionada por Felipe para exemplificar a jornada para a transformação digital do Grupo Preserve Liserve é a migração para o modelo GTV-E (Guia de Transporte de Valores Eletrônica). “Eliminou todo papel utilizado em nossas operações diárias, gerando um ganho de tempo e eficiência em nossos processos”, explica.

O diretor destaca ainda como diferencial da empresa o investimento no desenvolvimento dos seus colaboradores.“Dizer que as pessoas são o ativo mais importante de qualquer empresa, em especial no segmento de prestação de serviços, não é um exagero, pois é através delas que as empresas atingem suas metas e objetivos”, declara.

As ações de responsabilidade social permitem à empresa humanizar suas práticas, ajudando a estabelecer o seu propósito para além da rentabilidade.

Durante a pandemia, o grupo “apadrinhou” a cidade de Olinda, em parceria com o Movimento Unidos Pela Vacina, doando insumos complementares para dar celeridade à vacinação. “Outra ação importante foi a campanha Estrada Solidária, encabeçada pela Polícia Rodoviária Federal, que teve o objetivo de minimizar os efeitos da vulnerabilidade social de várias famílias brasileiras. O grupo doou mais de uma tonelada de alimentos”, lembra.

Em atividade desde 1975, o Grupo Preserve Liserve é o controlador das empresas Preserve Segurança e Transporte de Valores, Liserve Vigilância e Transporte de Valores, Liserve Serviços e Terceirização, Sapiens e Partinvest. Ao longo dos últimos 48 anos, atua na prestação de diferentes tipos de serviços, incluindo logística de valores (transporte, tratamento, custódia, cofres inteligentes e gestão de ATM - caixas eletrônicos), segurança patrimonial, segurança eletrônica, escolta armada, conservação e limpeza ambiental, terceirização de mão de obra e consultoria em gestão e educação corporativa.

