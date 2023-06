A- A+

Saúde Hapvida: visão integral do paciente A rede de atendimento hospitalar garantiu o primeiro lugar tanto na categoria Hospital Particular como também em Plano de Saúde

Cuidar do corpo e da mente é o passaporte para o caminho da longevidade com saúde. E, para isso, é preciso escolher bem quem ajudará nessa jornada. Para os recifenses, o grupo Hapvida, pioneiro em oferecer o conceito de Assistência Integral à Saúde, tem sido o favorito dos entrevistados.

A rede de atendimento hospitalar garantiu o primeiro lugar tanto na categoria Hospital Particular como também em Plano de Saúde, além de destaque na categoria Clínicas de Raio-X (Diagnóstico por imagem), com o Hapvida/Vida e Imagem. O reconhecimento vem das diversas ações promovidas pelo grupo, que englobam o cuidado físico e mental de seus clientes.

“Além da venda de planos médicos e odontológicos, nosso grande diferencial é ter uma visão de saúde integrada, acompanhando o paciente em toda a jornada, com uma rede ampla e verticalizada. Conseguimos acompanhar a vida do cliente por completo, desde a saúde bucal, física e mental, indo além do cumprimento das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o foco em promover qualidade de vida para os nossos clientes”, explica Jaqueline Sena, vice-presidente de Marketing e Odontologia no grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

Para Sena, entre os pontos de destaque que atraem a atenção dos moradores da capital pernambucana, estão as ações de responsabilidade social promovidas pela Hapvida.

“O consumidor está cada dia mais atento e crítico com as suas escolhas. Quando ele contrata um CNPJ, está chancelando os propósitos e a missão daquela empresa. Por isso, cada vez mais, esse cliente busca entender como a instituição se posiciona para a sociedade, se cumpre seu papel na sociedade, se tem foco na sustentabilidade, se promove o bem-estar, se assegura os direitos de seus colaboradores e proporciona um ambiente agradável e inclusivo para todos. Responsabilidade social vai além do que pregamos para os investidores, são nossas ações diárias em prol do cliente, dos colaboradores e da sociedade”, afirma.

Além disso, a companhia conta com diversas ações que incentivam hábitos saudáveis, combatem o sedentarismo e tratam doenças crônicas, por meio dos programas de medicina preventiva e promoção à saúde.

De acordo com o grupo, os programas de medicina preventiva são direcionados para o atendimento a beneficiários que apresentam condições de saúde de alto risco e complexidade, cujos critérios de elegibilidade são definidos e aprovados pela ANS. Dessa forma, é possível reduzir o número de internações de pacientes graves como crônicos, idosos, oncológicos e de alta complexidade.

Segundo a vice-presidente de Marketing e Odontologia da rede de saúde, a empresa está passando por um reposicionamento que tem, como propósito principal, garantir à sociedade o acesso à saúde suplementar acessível, de qualidade, prática, tecnológica e completa, incluindo a saúde bucal, que muitas vezes fica em segundo plano na vida do brasileiro.

“Tudo isso com um grande diferencial, somos uma das maiores empresas verticalizadas do mundo e o maior grupo de saúde do país. Recentemente, passamos por um grande processo de fusão, com o objetivo de trazer soluções integradas e com o mesmo padrão de qualidade nas cinco regiões do Brasil”, conta.

A fusão entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica aconteceu em fevereiro de 2022 e levou à criação do maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. A nova empresa, com mais de 68 mil colaboradores, atende cerca de 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, que têm à sua disposição a maior rede própria de atendimento, presente nas cinco regiões do país.

Todo o aparato do grupo foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde através de 87 hospitais, 75 prontos atendimentos, 328 clínicas médicas e 271 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Desta combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

