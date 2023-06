A- A+

Entidades Filantrópicas Hospital de Câncer de Pernambuco: um legado de dedicação à cura O Hospital de Câncer de Pernambuco ficou em destaque no segmento "Entidades Filantrópicas". Instituição é a única em Pernambuco com urgência 100% oncológica

Acolhimento, amor e dedicação. Em meio a um processo desafiador, que é o tratamento contra o câncer, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), instituição privada, sem fins lucrativos e filantrópica, acompanha e cuida de pessoas com a doença desde o diagnóstico até o pós-tratamento, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o DataSUS 2022, anualmente, o HCP realiza 620.044 mil exames, 5.034 cirurgias, 62.472 quimioterapias, 2.553 radioterapias, 209.431 consultas médicas oncológicas e 16.428 atendimentos de urgência oncológica. O HCP tem uma estrutura capacitada para atender cerca de 55% de todos os pacientes oncológicos de Pernambuco em tratamento pelo SUS.

Referência nacional na prevenção e tratamento de câncer, o Hospital de Câncer de Pernambuco foi o mais lembrado pelos recifenses e conquistou o primeiro lugar na categoria “Entidades Filantrópicas” do Prêmio Marcas Que Eu Gosto.

Segundo o superintendente geral do HCP, Sidney Neves, a instituição possui mais de 15 especialidades e é o único hospital do Estado com urgência 100% oncológica.

“Nossa atenção é do acesso ambulatorial até a alta. O paciente passa por consultas em diversas especialidades, por procedimentos de mama, próstata, radioterapia, quimioterapia, ou seja, a gente está preparado numa totalidade para que o paciente tenha o melhor do início ao fim, até a cura. A gente tem que pensar em cura. Sobre o câncer a gente tem que trabalhar para isso. Cuidar realmente de pessoas com câncer é a nossa missão”, disse Sidney.

“Cuidar realmente de pessoas com câncer é a nossa missão”, afirma Sidney Neves, superintendente geral do HCP. Foto: Ed Machado/ Folha de Pernambuco

No HCP, o tratamento é feito de forma multidisciplinar, com reabilitação física, nutricional e emocional. O acompanhamento é realizado do início ao pós-tratamento. Além de ser feito com o paciente, o acompanhamento com psicólogos também é disponibilizado à família.

“Tem paciente que ele é interno no hospital para fazer um procedimento e é inapto para fazer por causa das condições físicas, alimentacionais, e a gente tem que fazer todo um trabalho de recuperação alimentar desse paciente para depois ele fazer a cirurgia, então muitas vezes ele fica até no hospital. Estamos planejando colocar um novo serviço de nutrição ambulatorial para que esse paciente possa ter um acompanhamento em sua residência, com seus familiares, uma coisa mais embasada, para ele poder vir internar melhor”, destacou Sidney.

Ainda de acordo com Sidney, o reconhecimento da população é fundamental para que mais pessoas conheçam e vejam que realmente vale a pena investir na instituição.

“Esperamos que com essa lembrança a gente consiga ter (apoio) também da outra parte da população, aquela que não necessita diretamente, mas ajuda. Uma coisa leva a outra, nós somos um hospital filantrópico, passamos por dificuldades financeiras, não diferentemente de 99% das filantrópicas do país, e mesmo com essas dificuldades ser lembrado é extremamente gratificante”, afirmou Sidney.

Por ser uma instituição filantrópica, o HCP é mantido com doações de pessoas físicas e de empresas, além de parcerias, convênios e políticas públicas pactuadas com os governos municipais, estaduais e federal.

Entre os planos da instituição, estão uma radioterapia nova, que possibilitará o tratamento de forma mais rápida. Com o novo equipamento, que tem a previsão de chegar daqui a um ano, o paciente que demoraria 35 dias para fazer as sessões irá conseguir fazer tudo em 5 a 7 dias. Além disso, trazer um pouco da gestão privada para a instituição é uma das prioridades.

“Temos também a expectativa de trazer um pouco da gestão privada para dentro da filantrópica e com isso conseguir melhorar os resultados operacionais. Trazer uma consciência de que ele é filantrópico, mas não pode perder tempo em processos repetitivos. A gente tem que melhorar nossos processos internos, então é um dos nossos sonhos, melhorarmos todos os nossos processos internos”, reiterou.

As doações para a instituição podem ser feitas pelo site do HCP, as redes sociais @sigahcp ou pelo call center (81) 3217.8290. Os recursos mantêm o tratamento dos pacientes e a manutenção física e tecnológica da instituição.

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) foi fundado em 1945, pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC).

O HCP é uma instituição privada sem fins lucrativos, que se dedica ao diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Por ser uma instituição filantrópica, o HCP precisa de doações contínuas de pessoas físicas e jurídicas.

