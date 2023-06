Ibyte: experiência do cliente é destaque

A- A+

Com sede em Fortaleza, no Ceará, a Ibyte vem conquistando a confiança e a admiração dos pernambucanos. É o que mostra o resultado da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2023, que traz a rede de lojas cearense entre os destaques na categoria Lojas de Informática. O reconhecimento foi recebido com satisfação pela empresa, que chegou ao Estado em 2012.

“Nesses poucos anos que estamos em Pernambuco, chegar a essa pontuação na pesquisa é uma mostra de que o nosso trabalho está sendo bem feito. O povo pernambucano nos recebeu muito bem. Estamos muito felizes com esse resultado”, comemora o diretor de marketing da Ibyte, Nelson Gurgel.

Segundo o diretor, o foco atual da Ibyte está na experiência proporcionada ao cliente. “Acreditamos que o futuro do varejo é esse: a experiência que gera faturamento. Cada vez mais, o cliente vai ter em nossas lojas uma exposição de arte, um campeonato gamer, um curso de desenho, uma degustação de vinhos ou um clube do livro, por exemplo”, diz.

O trabalho da empresa é baseado em três pilares. Um deles é o chamado atendimento consultivo, que faz com que o público seja atendido não por vendedores, mas sim por verdadeiros consultores capazes de orientá-lo em sua compra. Outro diferencial é a existência de um balcão de serviços dentro das lojas, que oferece desde assistência técnica até seguros, limpeza preventiva dos aparelhos, instalação de softwares e outras opções. Um terceiro pilar é a fabricação própria de produtos, por meio da marca Goldentec, que inclui em seu mix computadores, acessórios de tecnologia e produtos eletrônicos.

“Acreditamos que o futuro do varejo é esse: a experiência que gera faturamento. Cada vez mais, o cliente vai ter em nossas lojas uma exposição de arte, um campeonato gamer, um curso de desenho, uma degustação de vinhos ou um clube do livro, por exemplo”, pontua Nelson Gurgel, diretor de marketing da Ibyte. Foto: Divulgação

Com 23 anos de existência, a Ibyte sempre busca sair na frente no seu campo de atuação, antecipando tendências de mercado. No momento, um dos grandes objetivos da empresa é atingir com impacto cada vez maior o universo gamer.

“Fabricamos uma linha de PC Gamer e também de acessórios. Além disso, promovemos muita experiência gamer dentro das lojas, firmando o nosso relacionamento com essa comunidade”, pontua. A Ibyte também pretende crescer no segmento de TVs Premium, apresentando mais novidades em suas lojas. “Recentemente, firmamos uma parceria muito boa com a LG, lançando com exclusividade a nova TV LG OLED Objet Collection Posé”, exemplifica.

Outros interesses da empresa estão nos segmentos de casa conectadas e na linha de beleza de fabricação própria, que deve ser incrementada com novos aparelhos ainda neste ano.

Para Nelson, a responsabilidade social está conectada ao propósito da empresa, de “gerar sorrisos” tanto para os seus clientes como para os seus fornecedores e colaboradores. As iniciativas da empresa nesse sentido são conduzidas com o selo Ibyte Futuro, que agrega diferentes tipos de ações, entre elas, um programa de contratação de pessoas com síndrome de Down.

“Também mantemos um programa de voluntariado dentro da empresa, onde algumas horas de trabalho dos nossos colaboradores podem ser cedidas para esse intuito. É uma outra maneira de incentivar instituições que desenvolvem trabalhos sociais relevantes”, analisa.

Saiba mais

Fundada no ano 2000, a Ibyte iniciou suas operações como distribuidora de computadores, impressoras e produtos de tecnologia. A primeira loja de varejo foi inaugurada em 2006, em Fortaleza, abrindo caminho para a expansão. Hoje, a empresa não só comercializa como também fabrica produtos de tecnologia. Além das vendas on-line, a rede possui 36 lojas físicas distribuídas entre os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Belém e Brasília.

Veja também

Veículos Baterias Moura: soluções inovadoras e sustentáveis