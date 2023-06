A- A+

Saúde Instituto de Olhos Fernando Ventura: atenção integral ao paciente O corpo de médicos que atendem no IOFV abrange as mais diferentes especialidades, como catarata, glaucoma, uveítes, oncologia ocular e neuroftalmologia

Os quase 50 anos de trabalho sério e referendado como médico oftalmologista deram ao dr. Fernando Ventura o respaldo necessário para ter seu nome estampado em um empreendimento que já virou referência na área de saúde em Pernambuco. Unindo alta tecnologia a um tratamento humanizado, o Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) foi destaque no segmento Hospital e Clínicas de Olhos.

Com a sua matriz instalada no polo médico do Derby, o IOFV tem na sua estrutura um forte diferencial. O hospital de olhos possui todos os equipamentos referentes a diagnósticos, processos pré-operatórios, cirurgias, possuindo o certificado de centro de referência Zeiss - fabricante alemão líder em tecnologia do setor óptico e optoeletrônico - na América Latina.

O corpo de médicos que atendem no IOFV abrange as mais diferentes especialidades, como catarata, glaucoma, uveítes, oncologia ocular e neuroftalmologia.

“Nós abrangemos toda a oftalmologia, com um nível de especialização muito alto, o que dá ao nosso instituto um poder de resolução que nos diferencia dos demais”, afirma Fernando Ventura, que é diretor-presidente do instituto.

Para além de um quadro médico grande e qualificado, Fernando aponta como um importante diferencial do IOFV o seu tipo de atendimento.

“Nós temos o ‘olho no olho’ como uma filosofia que repassamos a todos os nossos colaboradores. O médico precisa saber profundamente o que o paciente está sentindo, fazendo uma investigação muito apurada para conseguir trazer solução para aquele problema”, pontua.

Visando melhorar ainda mais o seu atendimento, a IOFV já inaugurou, desde o ano passado, outras quatro clínicas em diferentes bairros do Recife, além de Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

“São locais estratégicos, com amplos estacionamentos, possibilitando praticidade ao paciente. Oferecemos nessas unidades todos os serviços, exceto as cirurgias, que são realizadas no centro cirúrgico totalmente equipado da nossa matriz. Fora isso, todos os exames e consultas podem ser feitos nessas filiais, o que dá um conforto muito grande aos nossos pacientes, que não precisam de grandes deslocamentos para serem atendidos”, explica.

Além das cinco clínicas que levam a marca do IOFV, o grupo também dispõe do Centro da Visão de Pernambuco (Cevipe). Localizada na área central do Paulista, a clínica oferece atendimento oftalmológico a preços populares e realiza consultas do Sistema Único de Saúde (SUS) encaminhadas pela gestão de saúde do município.

“Esse é um dos nossos braços sociais. No Cevipe são oferecidos todos os serviços da oftalmologia e, quando há algo que nós não temos lá, fazemos questão de trazer o paciente para dar continuidade ao atendimento”, aponta.

Outra ação que revela a preocupação do IOFV com o bem-estar coletivo é a adoção da Praça do Derby, na área central do Recife. “Há mais de três anos nós tomamos conta da praça, nos responsabilizando por sua limpeza e manutenção”, informa. Seja preservando um importante espaço público da cidade ou oferecendo um serviço com alto nível de qualidade, a instituição segue empenhando seus esforços em cuidar bem das pessoas.

Atuante na medicina oftalmológica desde 1976, o dr. Fernando Ventura é paraibano de nascimento, mas escolheu Pernambuco para trabalhar. O médico fundou o IOFV em 2015, na companhia de dois filhos, Alexandre e Catarina Ventura, e de um genro, Carlos Gustavo Gonçalves de Lima, todos também oftalmologistas.

Além da sua matriz, localizada no bairro do Derby, que funciona com atendimentos 24 horas, a instituição possui outras quatro unidades. Elas estão localizadas nas cidades do Recife (Casa Forte e Boa Viagem), Olinda (Casa Caiada) e Jaboatão dos Guararapes (Piedade).

