A- A+

Alimentos Minhoto: democratização da cozinha e aproximação com os consumidores Na mente e no coração dos recifenses, a marca conquistou o primeiro lugar na categoria Vinagre do Prêmio Marcas Que Eu Gosto

Com o intuito de promover a democratização da cozinha e aproximar ainda mais os consumidores, a Minhoto, empresa que faz parte do grupo Raymundo da Fonte, oferece conteúdos, dicas e receitas através do site e das redes sociais da empresa.

“A Minhoto investe em ações que levam conteúdo de valor aos consumidores”, diz a gerente de Marketing e Trade das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Renata Carvalho.

Na mente e no coração dos recifenses, a Minhoto, líder na região Norte-Nordeste em condimentos, conquistou o primeiro lugar na categoria Vinagre do Prêmio Marcas Que Eu Gosto. Autenticamente pernambucana, a marca possui uma matriz localizada na cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com Renata Carvalho, as Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte e a Minhoto promovem diversas ações sociais, entre elas o projeto “Todo Mundo Pode Aprender”, que aprimora a leitura e escrita para estudantes do programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) através de aulas de culinária.

“A iniciativa já aconteceu em Pernambuco e na Bahia, e este ano será na Paraíba. O objetivo da marca é ajudar esses alunos a empreenderem e ampliarem suas fontes de renda, abrindo novas perspectivas profissionais”, pontua a gerente.

Além do projeto, a marca promove a campanha ‘MinhoTôEmpreendedor’. “Por meio desta ação, a nossa marca oferece dicas de pratos que podem virar um negócio, com informações para calcular gastos e lucros, dicas sobre embalagens para venda e armazenamento e outras instruções importantes na hora de utilizar a cozinha como nova fonte de renda”, afirma Renata.

“A Minhoto é uma marca líder na região Norte-Nordeste em condimentos, que acredita que todo mundo pode cozinhar e busca promover a democratização da cozinha”, destaca Renata Carvalho, gerente de Marketing e Trade das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte. Foto: Aurélio Alves/ Agência LK

A Minhoto tem uma linha completa de vinagres, que incluem vinagre de maçã, vinho tinto, vinho branco, de álcool e saborizados de alho e limão, além de molhos como inglês, de pimenta, shoyu, mostarda e ketchup. A marca produz cerca de 70 milhões de litros de vinagre por ano.

Saiba mais

Criado por Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, falecido em 2020 aos 99 anos, o grupo Raymundo da Fonte nasceu em Pernambuco e conta com um portfólio de mais de 300 produtos nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos.

O grupo é responsável pelas marcas Brilux, Minhoto, Sonho, Even, Tubarão, Olimpo, Cloral, Muriongo, Filgueira, Alerta, Sentinela e Candura e conta com plantas industriais em Minas Gerais, Ceará, Bahia, São Paulo, Pará, além da matriz em Paulista, Pernambuco.

De acordo com o grupo, são produzidos, por ano, aproximadamente 300 milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 70 milhões de litros de vinagre.

Veja também

Bebidas Coca-Cola: a preferida de todas as horas