A- A+

Construção Moura Dubeux: inovadora, plural e dinâmica Com sede em Pernambuco, a incorporadora atua também nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe

Dinâmica, arrojada e corajosa. A Moura Dubeux (MD), uma das maiores empresas do mercado de Incorporação e Construção Civil do Nordeste, oferece qualidade em seus produtos e tem como objetivo promover a melhor experiência ao cliente. Com sede em Pernambuco, a incorporadora atua também nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe.

Devido ao seu diferencial, a Moura Dubeux foi a empresa mais lembrada pelos recifenses e conquistou o primeiro lugar no segmento Construtora do Marcas Que Eu Gosto.

Desde fevereiro de 2020, a Moura Dubeux é a única empresa do Nordeste listada no Novo Mercado da B3 (a Bolsa de Valores), marco que proporciona ao consumidor uma experiência que vai além do propósito da empresa, de entregar o melhor produto com a melhor experiência ao cliente.

De acordo com a diretora Comercial, Marketing e CX da Moura Dubeux, Eduarda Dubeux, os aspectos ambientais e sociais são itens que vêm sendo trabalhados pela empresa ao longo dos anos.

“A pauta do ASG, - o ambiental, a governança e o social -, são itens que a Moura vem trabalhando e vem desenvolvendo a cada ano. São itens que precisam de tempo para o consumidor perceber, mas que internamente você começa a trabalhar com antecedência, para ter uma base e consistência de verdade”, disse Eduarda.

“Não é fácil você gerar um melhor produto, precisa ter uma expertise, um conhecimento local, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Moura”, pontua Eduarda Dubeux, diretora Comercial, Marketing e CX. Foto: Ed Machado/ Folha de Pernambuco

Em 2023, a Moura Dubeux implementou um programa de voluntariado entre os colaboradores. O intuito é fazer com que os funcionários tenham uma visão empática sobre a realidade do outro.

Além disso, a empresa estruturou parcerias com a Casa Zero, e o Instituto Engenheiro Joaquim Correia e, em conjunto, implementaram um programa de formação de mão de obra de homens e mulheres. O programa teve início com a formação de dez alunos da Comunidade do Pilar.

Em maio, mais três turmas de formação de mão de obra em Porto de Galinhas/Serrambi foram criadas. A previsão é de que, até junho, cerca de 30 tenham participado da formação.

Já no pilar ambiental, a Moura Dubeux possui o certificado ISO 14001 desde 2006. O objetivo principal da aderência a essa norma é possibilitar que as organizações atendam às suas necessidades socioeconômicas em equilíbrio com o meio ambiente.

Na MD, existem os canteiros com ações de sustentabilidade inerentes às suas atividades, além do programa Canteiro no Prumo, onde o cliente tem uma percepção das ações desenvolvidas através de visitas.

Em 2022, a empresa deu início ao inventário de carbono em toda a Moura Dubeux, com o intuito de poder identificar quais são as principais fontes de emissão de GEE (gases de efeito estufa), como a queima de combustíveis fósseis para geração de energia, uso de equipamentos elétricos, consumo de materiais, energia elétrica demandada, resíduos gerados entre outros. Com base nessas informações, vai ser possível tomar medidas para reduzir as emissões em cada uma dessas fontes, otimizar a logística de transporte, usar equipamentos mais eficientes em termos energéticos, entre outras.

Entre os diferenciais da Moura Dubeux estão o conhecimento da empresa sobre o Nordeste, o respeito à peculiaridade de cada cidade e a preocupação de melhorar cada vez mais a experiência da jornada do cliente no mercado imobiliário.

“Não é fácil você gerar um melhor produto, precisa ter uma expertise, um conhecimento local, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Moura, porque ela é uma empresa nordestina, e talvez a única que tenha atuação no Nordeste”, destacou Eduarda.

Em 2023, o desafio da Moura Dubeux será lançar uma nova marca, a Mood. “Esse produto terá um sistema construtivo diferente que é o parede de concreto. Para diferenciar, teremos uma marca nova. Em relação ao marketing, temos o desafio que é todo início de lançamento de uma marca nova no mercado, diferenciada, que já existe, passar isso claro na comunicação, que são produtos com marcas distintas: a Mood que será lançada e a Moura Dubeux”, acrescentou Eduarda.

Saiba mais

A Moura Dubeux começou a atuar em 1983, na cidade do Recife. Este ano, a empresa completa 40 anos. Há mais de 15 anos, a MD expandiu os seus negócios para as cidades de Fortaleza, Salvador, Natal e Maceió e tornou-se uma empresa Nordestina. Em 2023, a empresa começou a atuar também nas cidades de Aracaju e João Pessoa.

A empresa atua com produtos de alto padrão, segunda residência, com foco de investidor, locação de curta temporada e empresariais. Em 2022, a Moura Dubeux conquistou sua posição entre as 15 maiores construtoras do Brasil no Ranking Nacional da Construção Imobiliária, sendo a única empresa nordestina presente nesse ranqueamento.

Veja também

Educação Grau Técnico: transformação por meio da educação e da profissionalização