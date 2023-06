A- A+

Varejo Nagem: sintonia com o cliente e expansão tecnológica Mais uma vez, a empresa se consolida ao ocupar o primeiro lugar no Prêmio Marcas Que Eu Gosto, na categoria Lojas de Informática

A tecnologia permeia quase tudo o que fazemos no dia-a-dia. Ao olhar ao nosso redor vemos a comunicação sendo feita via celular, computadores para realização de trabalhos e até mesmo jogos eletrônicos que ajudam na hora do lazer. Marca pernambucana, a Nagem é reconhecida por trazer esses e outros produtos para a rotina de quem vive por aqui, mantendo há anos seu posto na lembrança dos recifenses ao buscar continuamente atender às necessidades dos seus clientes.

Mais uma vez, a empresa se consolida ao ocupar o primeiro lugar no Prêmio Marcas Que Eu Gosto, na categoria Lojas de Informática. Há mais de 30 anos, a Nagem mantém o compromisso de entregar acessibilidade aos clientes, desde as vendas físicas até o e-commerce - canal essencial para acompanhar os progressos tecnológicos atuais.

Atualmente, a companhia comercializa mais de 6 mil itens, entre produtos de informática, telefonia, eletrônicos, informática, eletrodomésticos, eletroportáteis, games e papelaria, produzidos por mais de 150 marcas brasileiras.

O CEO Halim Nagem Neto é o responsável pela marca ter criado a tradição de sempre se preocupar em entregar produtos e soluções para seus consumidores.

“A Nagem é uma empresa que já nasceu híbrida, ou seja, está preparada para atender os diversos nichos de clientes, portanto visionária, arrojada e sempre atenta às oportunidades. Empresa familiar e genuinamente pernambucana, a Nagem entrega o que os seus três sócios têm de melhor, cada um com suas particularidades e potencialidades que, somadas, tornaram essa pernambucana uma gigante da tecnologia dentro do Norte e Nordeste”, afirma.

A preocupação com os problemas sociais e ambientais, decorrentes principalmente pelo fenômeno da globalização dos mercados, também é uma pauta da marca. A Nagem está envolvida em várias frentes socioambientais através de doações realizadas para projetos como Casa Zero, Transforma Brasil, Atitude, entre outros. Além disso, a empresa também apoia as ações desenvolvidas pelos fabricantes dos produtos que comercializa, pois cada vez mais as indústrias estão preocupadas em entregar produtos de qualidade e sustentáveis.

“Pesquisas revelam que a maioria dos consumidores afirma considerar a responsabilidade social durante a compra, sobretudo consumidores do sexo feminino, e talvez isso ocorra pelo fato do público feminino possuir o hábito da leitura das informações dos produtos adquiridos”, comenta o CEO.

Para este ano, além de continuar aumentando seu portfólio de produtos, a empresa também pretende expandir suas lojas físicas e aumentar sua presença através do canal e-commerce, investindo em novas tecnologias, pessoas e processos.

“A empresa busca continuamente atender às necessidades dos seus clientes, por isso, está sempre estudando o mercado, a concorrência, e buscando novos produtos que possam fazer parte do seu portfólio e do dia a dia dos seus clientes. Com a ajuda de dados de empresas consolidadas e que estudam o mercado, como a GFK (Growth from Knowledge), por exemplo, a Nagem embasa suas análises e tomadas de decisão”, finaliza Halim.

Saiba mais

A Nagem é uma empresa multicanal com mais de 32 anos de mercado, que atua nos segmentos de e-commerce, varejo físico, distribuição e corporativo. A empresa aposta na qualidade e variedade dos produtos, agilidade na entrega, infraestrutura e equipe profissional treinada, sempre pronta para atender 100% das necessidades dos clientes.

São mais de 150 marcas, entre as melhores do mercado; 22 mil metros quadrados de armazenagem distribuídos nos centros de distribuição de São Paulo, Espírito Santo, Salvador, Recife e Fortaleza. A empresa também conta com estrutura robusta de Tecnologia da Informação para proporcionar mais agilidade e segurança de dados e informações. Sua logística é feita com frota própria, além da parceria com as melhores transportadoras do país, garantindo entrega rápida para os clientes de todos os canais de vendas, e cerca de 2.040 funcionários treinados, capacitados e engajados.

