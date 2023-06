Noite de celebração e congregação na 20ª edição do 'Prêmio Marcas Que Eu Gosto'

A- A+

Em uma noite de celebração e congregação, o auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, recebeu o evento da edição 2023 do ‘Prêmio Marcas Que Eu Gosto’, com a participação das empresas e das agências que compõem o projeto. Em sua 20ª edição, o prêmio revela as empresas que estão no coração e na lembrança da população, através de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em parceria com a Folha de Pernambuco.



No evento, a Folha e o Ipespe entregaram troféus e certificados aos vencedores. Os convidados assistiram, também, à palestra “Empreendedorismo Social: Inspirações e Oportunidades”, ministrada pelo empreendedor social e CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva.



"É com alegria que fazemos mais essa edição, a 20ª do Marcas Que Eu Gosto, principalmente porque tem dois fatos importantes: a retomada do modelo presencial e abordando um tema tão caro nos nossos dias, que é a questão social. Realmente já está no calendário de Pernambuco, muito mais agora com esses temas de interesse de todos ", disse o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi.



No palco, Pugliesi deu início à celebração. O diretor operacional da Folha, José Américo, discursou em seguida na abertura do evento, sobre a importância da premiação.



"O prêmio Marcas Que Eu Gosto é o resultado de um trabalho sério e vitorioso entre nós e o Ipespe. E ser a marca preferida e querida dos pernambucanos não é pouco, isso aponta caminhos e dirige a mídia, o povo está olhando. É, sem dúvida, o maior evento empresarial e publicitário de Pernambuco, e o mercado tem consciência e aguarda com grande expectativa o resultado”, pontuou José Américo durante o discurso.



De acordo com Joanna Costa, diretora do Grupo EQM, do qual faz parte a Folha, o prêmio é o reconhecimento a todo um trabalho das empresas, da construção das marcas e também de afeto junto com as pessoas e a comunidade.



“As marcas fazem parte das nossas vidas, e parabenizo a iniciativa da Folha, o empenho e o trabalho, a construção dessas marcas, tanto das empresas, como das agências que também ajudam, trabalham e estão por trás de todo esse branding que é feito, e nem percebemos como as marcas fazem parte da nossa vida”, disse.



A editora-chefe da Folha, Leusa Santos, ressaltou que o prêmio é uma reafirmação da Folha como um importante veículo, tanto no meio jornalístico, como no mercado publicitário.



“Eu acho que a Folha integra um ecossistema que une a informação de qualidade e também as boas práticas no setor de mercado comercial. Tivemos muito cuidado de levantar as marcas que primam pelo social, que se importam com o consumidor de uma forma geral, não só em vender o produto, mas também em integrar a vida do consumidor de alguma forma, e é mais ou menos um objetivo que a Folha também tem, integrar a vida das pessoas", destacou.



A pesquisa traz informações relevantes para o mercado sobre o posicionamento das marcas em termos de preferência da população, além de premiar as empresas vencedoras. O estudo, realizado em fevereiro deste ano, traz dados referentes a 50 categorias de diversos setores econômicos: 46 são de marcas e 4, de categorias especiais, que incluem E-Commerce, Marca Que Representa o Estado de Pernambuco, Marca Que Faz a Diferença e Entidades Filantrópicas.



“Conseguimos superar os desafios desse período de pandemia, de isolamento, e é um serviço que a Folha, junto com o Ipespe, presta à sociedade não só de Recife, mas do Estado como um todo, porque a Capital tem uma representação importante, trazendo essas marcas que através das suas estratégias de comunicação junto com as agências conseguiram alçar uma posição de destaque no coração das pessoas”, comentou a diretora executiva do Ipespe, Marcela Montenegro.



Durante a palestra, Fábio Silva contou um pouco da sua vivência no empreendedorismo social e como as ações são fundamentais para a sociedade. "Nós não estamos envolvidos em um projeto de caridade, nós estamos envolvidos em um projeto de justiça social", mencionou Fábio durante a palestra.



Logo depois, foram entregues os troféus e certificados, por categorias: Marca Que Representa o Estado de Pernambuco, Entidades Filantrópicas, Marca Que Faz a Diferença; Alimentos; Bebidas; Construção e Imóveis; Educação; Limpeza; Saúde; Varejo; Veículos; além das agências mais premiadas.



A Aporte Comunicação e a Ampla Comunicação, com cinco categorias premiadas cada uma, foram as agências que mais tiveram marcas vencedoras. Angelo Mello, CEO da Aporte, disse ter “muito respeito pelo trabalho da Folha, que conduz o prêmio de uma forma muito caprichosa, com os cuidados também do Ipespe, que é um instituto de pesquisa tão respeitado, o que dá ao prêmio uma dimensão ainda maior. É motivo de satisfação, alegria. Nosso trabalho passa a ser reconhecido a partir das conquistas dos nossos clientes”, disse Angelo.



Para o presidente da Ampla, Queiroz Filho, “é um momento de glória, e eu tenho muito orgulho desse projeto, que vi nascer, participei, e a cada ano se renova. É um desafio a cada ano conseguir colocar nossas marcas nesse patamar de aprovação do consumidor e acredito que isso faz com que achemos que estamos no caminho certo".

Responsabilidade social em pauta

Para contar as histórias das marcas que ganharam o coração da população, a Folha de Pernambuco produziu uma revista que circula nas versões impressa e digital. A produção deste ano aborda a responsabilidade social das marcas e como ações do tipo influenciam na escolha do consumidor.

