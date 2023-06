Óticas Diniz: unindo tecnologia, estilo e profissionalização

A- A+

O compromisso com a saúde visual do brasileiro, além do interesse em ofertar produtos que unem alta qualidade e tecnologia com moda e estilo, está no centro das atenções das Óticas Diniz. São essas características que levaram a empresa, com mais de 30 anos de mercado, a ficar em primeiro lugar na categoria Ótica, no segmento Varejo.

A empresa se definiu como “uma marca empregadora que pratica a responsabilidade social e oferece um atendimento diferenciado, com um amplo mix de produtos”. Um exemplo desse olhar social apontado pela rede ocorreu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando a rede inaugurou a Ponte do Bem, que ajudou pessoas em situação de vulnerabilidade a atravessar a crise sanitária com doação de alimentos, kits de limpeza e máscaras.

Mais do que algo esporádico, a preocupação com as ações sociais é uma prática contínua dentro das Óticas Diniz. A vontade de ser uma empresa socialmente responsável, assim como de agradecer aos clientes pelo acolhimento em cada região onde está inserida, fez a rede de lojas criar, em 2016, a plataforma de responsabilidade Diniz Social.

A iniciativa pioneira já beneficiou 100 mil crianças que estudam em escolas públicas e entidades parceiras. Com o projeto, elas tiveram a oportunidade de passar por consultas com médico oftalmologista gratuitamente. Além disso, cerca de 31 mil meninos e meninas receberam doação de óculos de grau completo.

Embora reconheça que o consumidor, em especial o da chamada Geração Z, esteja atento ao trabalho social das marcas, as Óticas Diniz destacam não buscar uma capitalização comercial por meio do projeto.

“A intenção em ter uma plataforma de responsabilidade social é reduzir a evasão escolar por problemas de visão entre crianças em idade de alfabetização que não podem custear seus óculos, atuando em instituições no entorno das lojas junto com médicos oftalmologistas parceiros do projeto”, esclarece a rede.

Para as Óticas Diniz, o grande diferencial da marca é o cuidado com as pessoas, desde os seus colaboradores e parceiros até os clientes. No que diz respeito ao público, a rede preza por um atendimento acolhedor e uma experiência encantadora, oferecendo consultores ópticos capacitados em suas lojas. Para isso, a empresa mantém um amplo calendário de capacitação, por meio da Universidade Diniz, com treinamentos técnicos e fortalecimento de sua cultura corporativa.

O objetivo da marca para 2023 é manter os projetos já iniciados em 2022, sustentando seu crescimento e se relacionando com seu público de forma consistente. Sua frente de atuação para expansão da rede segue a todo vapor. Em Pernambuco, desde o último ano a empresa já abriu novas lojas em Casa Amarela, Prazeres e Paulista, e reinaugurou a unidade do Shopping Guararapes.

As Óticas Diniz foram fundadas em 1992, na cidade de São Luiz, no Maranhão, e se constituem hoje como a maior rede brasileira do varejo óptico com capital 100% nacional. Possui mais de mil lojas espalhadas por todo o Brasil, com unidades no modelo clássico e prime. Em 2023, a marca ganhou o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

