Paulo Miranda: experiência e inovação ao longo dos anos

Há mais de 50 anos no mercado, a Paulo Miranda já enfrentou momentos desafiadores na economia brasileira que afetaram diretamente o setor imobiliário. Aliando a experiência acumulada ao longo dos anos à inovação para se manter na liderança, a empresa soube se adaptar sempre que necessário e, por mais um ano consecutivo, aparece como primeiro lugar no segmento Imobiliária.

Renata Miranda, diretora da Paulo Miranda, conta que a empresa vem construindo um forte relacionamento com os clientes nessas cinco décadas de existência. “Ao longo dos anos crescemos nossa atuação com forte impacto não apenas na economia propriamente dita, mas na vida das pessoas. Estamos contribuindo para a realização dos seus sonhos, transformando vidas e conectando pessoas ao seu bem maior: o seu patrimônio, ao seu imóvel, a sua c asa, ao seu lar”, diz.

Graças à expertise adquirida em meio século, a Paulo Miranda está posicionada no mercado como uma empresa tradicional e séria, o que transmite a imagem de segurança e confiança. Ao mesmo tempo, a imobiliária quer estar antenada e preparada para a evolução do setor pelos próximos 50 anos. Para isso, a marca investe na formação contínua de seus colaboradores.

“Implantamos há mais de 20 anos a especialização por nicho de atuação do corretor, para que o cliente tenha um atendimento personalizado e altamente especializado. Isso é monitorado por nosso corpo de liderança e gerido por nossa direção, que nasceu e cresceu dentro do mercado imobiliário”, comenta.

Atualmente, os corretores da Paulo Miranda atendem diferentes segmentos, como lançamentos de médio e alto padrão, imóveis do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, loteamentos, imóveis prontos (novos e usados), locação e administração de bens.

Além de continuar crescendo em valor geral de vendas, a empresa pretende seguir expandindo o seu campo de atuação.

“O mercado imobiliário está altamente aquecido e já prevemos diversos lançamentos imobiliários, sendo alguns deles no litoral e outros no Grande Recife, além dos loteamentos no litoral, bem como nas c idades do interior de Pernambuco e nos estados vizinhos, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte”, adianta.

A estratégia de ampliação contempla também novas estruturas de atendimento, com unidade física reformada e forte atuação digital, nas redes sociais, portais imobiliárias e site próprio.

Reconhecendo a valorização de empresas socialmente responsáveis como uma tendência do mercado consumidor, Paulo Miranda planeja intensificar o seu conjunto de ações sociais.

“Iniciamos um plano de reforço nas ações do braço Paulo Miranda Social, com novas formas de minimizar as dificuldades enfrentadas pela maioria nas regiões em que atuamos, contemplando o nosso propósito de transformar vidas e fazer a diferença por onde passarmos”, afirma.

Com o objetivo de contribuir na realização do sonho da casa própria, a Paulo Miranda iniciou sua trajetória em 1972, intermediando negociações imobiliárias. Com o passar do tempo, a empresa cresceu e se consolidou como uma empresa “full service”, atuando em diferentes segmentos e conta atualmente com centenas de corretores especializados em lançamentos de imóveis, imóveis prontos, locação, loteamentos, imóveis rurais, áreas para Incorporação, imóveis corporativos e avaliação para qualquer transação imobiliária.

Atualmente, a empresa trabalha com projetos não só em Pernambuco, mas também nos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, comercializando cerca de 350 unidades por mês.

