Quinta do Morgado: agregador, democrático e símbolo de união entre famílias

Agregador, democrático e símbolo de união entre famílias. O Quinta do Morgado, marca da Fante Bebidas, é uma boa pedida para todas as ocasiões e todos os lares. Em mais uma edição, o Quinta foi consagrado como a marca de vinho mais lembrada pelos recifenses, e conquistou o primeiro lugar na categoria Vinho Nacional.

Sustentabilidade e desenvolvimento social norteiam a empresa, que constrói parcerias com colaboradores, produtores, clientes e fornecedores.

Para além da marca, a Fante Bebidas, empresa da Serra Gaúcha, trabalha com mais de 200 pequenas famílias de agricultores locais e promove toda a assistência aos trabalhadores, com apoio tecnológico, de ensino, além da presença de agrônomos e enólogos. Além disso, o acolhimento e contratação de imigrantes, como venezuelanos e haitianos, é uma postura adotada pela corporação.

“O Rio Grande do Sul, como tem um polo industrial bem robusto, está recebendo bastante imigrantes e a Fante tem um trabalho junto com a comunidade de trazer esse pessoal para dentro. Estão registrando esse pessoal aqui no Brasil, vendo toda a parte de documentação e têm umas ONGs (Organizações Não Governamentais) que fazem todo esse trabalho, entram em contato com algumas empresas e verificam as que querem abraçar esse pessoal”, diz Fabrício Navarro, diretor da Fante Bebidas.

Congregação. Assim, Fabrício define a marca que é tão lembrada e presente na vida dos recifenses. “O vinho, diferente de qualquer outro tipo de bebida, está para congregar. É uma bebida que está ligada à cultura, à felicidade, aos bons momentos, então eu acho que isso é muito legal”, afirma Fabrício.

Sempre em renovação, o Quinta do Morgado lançou a linha dos Vinhos Reservados. “Reservado é um estilo de vinho que está no Brasil e tem uma memória muito forte. O Quinta do Morgado tem linhas mais básicas, e aí a gente vem com a linha do bordô, que é o único produto 100% bordô no mercado. Bordô é o nome de uma uva também, além de ser uma região da França. Bordô é a uva mais nobre e mais cara do Brasil”, pontua o diretor.

Empresa está sempre renovando seu portfólio de vinhos e é reconhecida nas prateleiras. Foto: Ed Machado/ Folha de Pernambuco

Fabrício conta que a Fante inaugurou no final de abril a primeira unidade do Nordeste, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O início da produção marcou o início da operação, porém, antes, já estava em funcionamento toda a parte de preparo.

“Essa planta do final do mês na realidade é do grupo da Fante, só que vai ser uma planta de destilados que vão ser produzidos em Pernambuco. A indústria tem um carinho por Pernambuco, a vinícola tem um carinho por Pernambuco que não está dentro do gibi. Eles poderiam ter escolhido qualquer lugar do Nordeste para implantação dessa planta, mas escolheram Pernambuco, porque realmente eles têm um carinho muito grande pelos pernambucanos”, reitera Fabrício.

Saiba mais

A Fante Bebidas é uma empresa familiar que está no mercado há 52 anos. Fundada na década de 1970, a empresa fica localizada na maior cidade produtora de vinhos do Brasil, Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul.

Considerada como uma das mais conceituadas indústrias de bebidas do Brasil, a empresa da Serra Gaúcha produz uma completa linha de bebidas, com vinhos, espumantes, sucos, destilados e coquetéis não alcoólicos. A operação comercial da indústria é feita pela Ingá Vinhos.

A Fante emprega mais de 300 pessoas diretamente e é uma das pioneiras na fabricação de uva de alta qualidade.

