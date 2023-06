Santa Clara: tradição, inovação e um excelente café

A- A+

O café já é tradição na mesa dos brasileiros, não importa o horário. Em casa, no trabalho ou na cafeteria, a bebida é bastante consumida pela população. E quando se fala em café, a Santa Clara, marca do Grupo 3corações, está na lembrança dos pernambucanos. A marca conquistou o primeiro lugar na categoria Café, no segmento Bebidas.

Com tradição e inovação, o Café Santa Clara oferece aos consumidores um portfólio completo em diferentes intensidades e formatos, como tradicionais, especiais, cappuccinos e cafés com leite, gourmets, prontos, instantâneos, cápsulas, solúveis, entre outros.

“Lançamos recentemente em uma grande feira varejista a versão Intensidade Máxima para aqueles que gostam de um café encorpado e forte. A versão Drip Coffee, tanto na versão Clássico como na especial Reserva da Família, também é uma ótima opção para quem voltou ao presencial e quer ter a praticidade de seguir tomando o seu café especial, em sachê individual para ser preparado em qualquer lugar e a qualquer hora”, explica Niwton Henrique, gerente da 3corações Regional Nordeste.

“Acreditamos, valorizamos e reconhecemos a nossa cultura e as nossas tradições e o consumidor, com certeza, percebe todo esse carinho, esse cuidado que permeia todo o caminho do grão à xícara”, diz Niwton Henrique, gerente da 3corações

Regional Nordeste. Foto: Divulgação

De acordo com Niwton, a 3corações é feita por gente apaixonada pelo que faz, com mais de 9 mil colaboradores. A paixão reflete em todo o portfólio de produtos da empresa.

“A Santa Clara é uma das nossas marcas mais especiais e a sua trajetória, que inicia lá atrás, na década de 60, se confunde com a história e o crescimento das regiões Norte e Nordeste do país. Temos muito orgulho das nossas raízes. Acreditamos, valorizamos e reconhecemos a nossa cultura e as nossas tradições e o consumidor, com certeza, percebe todo esse carinho, esse cuidado que permeia todo o caminho do grão à xícara”, diz Niwton.

Nos âmbitos social e ambiental, a 3corações realiza projetos próprios, além de ser parceira de instituições sociais em todo o Brasil. Em 2022, foram apoiadas cerca de 146 instituições sociais em 18 estados da federação, distribuindo objetivos voltados à saúde e bem-estar, erradicação da pobreza, educação de qualidade e redução das desigualdades. A companhia apoia também iniciativas voltadas à cultura, esporte e empreendedorismo.

Em Pernambuco, a 3corações aderiu a diversas campanhas de doação de alimentos para ajudar as famílias a enfrentarem a pandemia da Covid-19. Além disso, nas fortes chuvas que atingiram o Estado em 2022, o Grupo participou de iniciativas para melhorar a qualidade de vida das comunidades e, por isso, doou aproximadamente 18 toneladas de produtos, entre café, achocolatado, flocão e refresco, para as prefeituras dos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

Além de proporcionar diferentes experiências e possibilidades de consumo de cafés, o grupo também atua no segmento de refresco em pó (Frisco e Tornado), achocolatado (Chocolatto), temperos e derivados de milho (Claramil, Dona Clara e Kimimo).

Em 2019, ingressou em novos segmentos como leites vegetais e isotônicos naturais, fruto da joint venture com a Positive Brands, detentora das marcas A Tal da Castanha, Jungle, Plant Power, entre outras.

Veja também

Construção Paulo Miranda: experiência e inovação ao longo dos anos