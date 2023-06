A- A+

Varejo Shopping Recife: experiência além das compras e com muitas novidades O centro de compras ficou em primeiro lugar na categoria Shopping Center do Prêmio Marcas Que Eu Gosto 2023

O conceito de shopping center vem mudando muito ao longo dos últimos anos. Mais do que lugares destinados às compras, esses espaços são grandes centros de convivência, agregando serviços diversos, além de opções de lazer e cultura. Atento aos movimentos do segmento, o Shopping Recife está constantemente em busca de novidades, para que o público possa ter uma experiência única a cada visita.

“É preciso pensar nas demandas que são sempre solicitadas, dando novos sentidos aos espaços de convívio. E isso se dá por meio de ações inovadoras de marketing e agregando novas operações em nosso mix, entregando ao cliente, com qualidade e conforto, as mais variadas marcas, produtos, serviços, entretenimento e lazer”, diz Fabiola Azevedo, gerente de Marketing do centro de compras, que ficou em primeiro lugar na categoria Shopping Center do Prêmio Marcas Que Eu Gosto 2023.

Neste ano, uma das novidades anunciadas recentemente pelo Shopping Recife foi a chegada da primeira unidade em Pernambuco da Starbucks, rede de cafeterias norte-americana que é considerada a maior do mundo.

“Estamos sempre de olho no mercado para encontrar novos parceiros e fechar oportunidades interessantes, tanto para os futuros lojistas quanto para os nossos clientes”, comenta.

“Qualificamos o nosso relacionamento com os clientes, através de uma melhor gestão de dados, onde procuramos identificar hábitos de consumo e melhorias da experiência no mall”, afirma Fabiola Azevedo, gerente de Marketing do Shopping Recife. Foto: Divulgação

O vínculo entre o empreendimento e o consumidor, de acordo com Fabiola, é construído diariamente. Esse fortalecimento de laços ocorre não por meio das ações realizadas na casa ao longo de todo o ano, mas também através das redes sociais, que funcionam como um canal direto de contato e interação com a marca.

“Qualificamos o nosso relacionamento com os clientes, através de uma melhor gestão de dados, onde procuramos identificar hábitos de consumo e melhorias da experiência no mall. Dessa forma, conseguimos entender cada vez mais assuntos de interesse e relevância para cada cliente, criando ações cada vez mais personalizadas”, afirma.

A empresa mantém o seu empenho em aproximar o cliente, ao mesmo tempo em que não perde de vista a sua responsabilidade social.

“Através do nosso braço social, o Instituto Shopping Recife, realizamos um trabalho muito próximo à comunidade Entra Apulso, oferecendo oportunidades nas áreas de educação, empregabilidade, cultura e lazer. Acreditamos que juntos podemos construir um ambiente de fortalecimento, consolidando o centro de compras como uma empresa alinhada ao acolhimento e solidariedade que compõem a linguagem do futuro”, aponta.

Todas essas iniciativas consolidam o centro de compras, que, por ter sido o primeiro da cidade, faz parte da história da capital pernambucana.

“Seguimos conectados com os recifenses de forma única. Temos uma relação de muitos anos e crescemos juntos, criando vínculos e carregando com muito orgulho o nome da cidade em nosso equipamento. Acompanhamos as relações e perfil de consumo de perto para continuarmos sendo, por muitos anos, o shopping mais querido da cidade. São conexões reais, que se transformam a cada dia, de forma fluida, e com o pioneirismo de quem conhece o Recife como poucos”.

Saiba mais

Pioneiro em Pernambuco, o Shopping Recife abriu as portas ao público pela primeira vez em 7 de outubro de 1980. Sua presença em Boa Viagem ajudou a desenvolver o bairro e a expandir a dinâmica do comércio no Recife, criando um novo eixo socioeconômico na Zona Sul da cidade.

O equipamento oferece em suas dependências lazer, serviços, medicina, estética, produtos, experiências exclusivas e entretenimento para os clientes. São 450 lojas (sendo mais de 90 no segmento de alimentação), 14 salas de cinema, centro médico e espaços para eventos de pequeno, médio e grande portes.

Uma das inovações do centro de compras é a existência do Parcão, um parque pet ao ar livre com 1.400m², ideal para os visitantes brincarem com os seus animais de estimação. Além disso, o mall possui o Jardim Gastrô, um Food Hall de 1.200 m², que oferece música e gastronomia ao ar livre, no Parque das Esculturas do centro de compras.

