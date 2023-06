A- A+

Construção Tintas Coral: mudando ambientes e gerando oportunidades A marca é a vencedora na categoria Tintas, no segmento Construção do Marcas Que Eu Gosto

Seja no desenvolvimento de produtos e tecnologias cada vez mais amigáveis ao meio ambiente, como também em seus processos, a multinacional holandesa AkzoNobel tem a preocupação com a sustentabilidade como parte integral do seu negócio. A empresa é a vencedora na categoria Tintas, com a sua marca Tintas Coral, no segmento Construção.

“Fornecemos tintas e revestimentos sustentáveis e inovadores num mundo em que nossos clientes e comunidades – incluindo o meio ambiente – demandam c ada vez mais. É o que você esperaria de uma empresa de tintas pioneira que está comprometida com metas baseadas na ciência e tomando medidas genuínas para enfrentar os desafios globalmente relevantes para proteger as futuras gerações”, afirma Guilherme Ruschel, diretor-geral de tintas decorativas Brasil da AkzoNobel.

Em sua abordagem para negócios sustentáveis, a multinacional busca estar alinhada à agenda global representada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Os esforços da empresa nesse sentido se concentram especialmente em cinco dos objetivos que compõem a lista: saúde e bem-estar; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação climática e parceria para os objetivos.

A AkzoNobel assumiu o compromisso de, até 2030, reduzir pela metade as emissões de carbono em suas próprias operações. Para contribuir com essa meta, a empresa inaugurou no último mês de fevereiro, uma usina solar na unidade fabril em Recife, que é responsável por atender a demanda de produtos da Coral nas regiões Norte e Nordeste. A usina está instalada em uma planta de 11 mil m2 e conta com 1.580 módulos fotovoltaicos capazes de gerar 1.400 MWh por ano, energia suficiente para atender cerca de 600 residências ao mês.

O olhar para o meio-ambiente e a comunidade também está presente na formulação dos produtos comercializados pela empresa.

“Ao longo dos anos, a AkzoNobel tem buscado soluções mais sustentáveis, visando o bem-estar de pintores e consumidores além da proteção ao meio ambiente, o que resultou no desenvolvimento de tecnologias à base de água que permitem formular tintas com menor odor ou sem cheiro, e o mesmo desempenho dos produtos à base de solventes”, diz.

Promover um impacto positivo na sociedade é o intuito de muitos projetos encabeçados pela multinacional. Um deles é o Movimento Tudo de Cor, iniciativa sociocultural da Tintas Coral que busca levar transformação e cidadania a partir de ações de pintura e restauração. No Recife, por exemplo, o projeto apoia o Mais Vida nos Morros, programa realizado pela Prefeitura.

“Em mais de dez anos de história, o Movimento Tudo de Cor entregou cerca de 2 mil projetos, com mais de 19 mil imóveis renovados, 5,6 mil pintores formados e mais de 1,472 mil litros de tintas utilizados, mobilizando, ao todo, 50 mil voluntários”, contabiliza.

Mantendo seus investimentos em inovação e comunicação de marca, a AkzoNobel prepara algumas novidades para a Coral ao longo de 2023.

“Queremos atender todos os bolsos, gostos e estilos. É por isso que, em breve, estaremos anunciando uma repaginada no nosso portfólio de Coralar, linha econômica da AkzoNobel que é nosso carro-chefe em todo o Brasil. Também temos novidades em nossa oferta de efeitos decorativos, com novidades em Cimento Queimado, da linha Coral Decora Efeitos Especiais, e também a chegada do Efeito Lousa na linha Coral Renova”, exemplifica.

Inaugurada em 24 de janeiro de 1968, a Coral foi a primeira fábrica de tintas do Nordeste. Suas fábricas estão localizadas em Mauá e Recife, somando 1.200 funcionários. Desde 2008, a Coral faz parte do grupo holandês AkzoNobel, o maior de tintas decorativas do mundo.

Vale destacar que a inovação é a base da estratégia da marca. Isso significa criar valor para os clientes, deixando-os mais satisfeitos por meio dos produtos, serviços, entregas e na forma de relacionamento. Além de oferecer tintas de alta tecnologia, a Coral está empenhada em fabricá-las de maneira sustentável, com o menor impacto possível ao meio ambiente e sem riscos à saúde dos consumidores e colaboradores.

Integram o portfólio da Tintas Coral as linhas Decora, Renova, Coralar e Proteção Sol & Chuva, entre outras.

