Turquesa: o feijão mais querido dos recifenses

Item essencial no almoço dos pernambucanos, o feijão é símbolo de afeto e união entre as famílias nos mais diversos lares. O feijão faz toda a diferença na refeição, e cada um tem a sua maneira específica de preparar. De geração para geração, o hábito de comer o alimento é algo presente no Brasil. Seja carioca, preto, macassar ou de corda, o feijão é um dos alimentos mais democráticos.

A Turquesa, marca conhecida pela qualidade dos feijões comercializados, tem um cuidado especial para levar o melhor produto para a mesa dos consumidores. Com isso, a marca conquistou o coração dos recifenses e ficou em primeiro lugar na categoria Feijão do Marcas Que Eu Gosto.

Uma das prioridades da Turquesa é investir em ações sociais para a população. A responsabilidade social é um dos pilares da marca. Atualmente, a Turquesa realiza doações de alimentos mensalmente para quase 20 instituições.

Além disso, diversas ações em momentos difíceis como a pandemia e as enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco em 2022 são realizadas pela marca. Para a empresa, estar junto da sociedade e ajudar as pessoas é fundamental e uma atitude já enraizada e rotineira.

“Não é um trabalho que a gente divulga, mas que estamos sempre fazendo e é algo que a gente coloca aqui como essencial e muito importante para a nossa marca e empresa. Buscamos fazer isso em toda a atmosfera, não apenas de consumidores, mas também envolvendo os nossos colaboradores em algumas dessas ações”, diz Lays Benjamin, diretora de Marketing e Comercial da Turquesa.

Segundo Lays, os colaboradores são a base da Turquesa e estão envolvidos em todos os âmbitos da empresa. “Esse é um grande tesouro que a Turquesa tem, são as pessoas que fazem parte de toda a nossa atmosfera e a gente busca sim estar sempre envolvendo esses colaboradores”, afirma a diretora.

Com 29 anos de história, a Turquesa é “orgulhosamente nordestina” e nasceu em Pernambuco. Para entregar aos consumidores produtos de alto nível, a marca mantém um rígido controle de qualidade.

“Qualidade está na essência da marca, a gente trabalha aqui com o que encontramos hoje de mais moderno de oferta no mercado nacional para maquinário, controle de qualidade, e laboratorialmente, ou mesmo na matéria-prima nossa, a gente busca o que tiver de melhor em qualidade de segurança alimentar hoje no Brasil, e qualidade de matéria-prima para utilizar aqui nos nossos produtos e trabalhar como marca”, destaca Lays.

Amado e presente na mesa dos nordestinos, o feijão não é apenas um alimento, mas um símbolo afetivo que reúne famílias. O alimento faz parte do dia a dia e é um grande triunfo do cardápio dos brasileiros.

“Não tem como pensar numa comida mais democrática do que o feijão, todo mundo come, de diversas classes sociais é o queridinho, mas ele tem aquela coisa afetiva, especial de cada família, de cada pessoa ter uma receita, uma lembrança afetiva e a gente encontra muito isso com as pessoas falando. E na Turquesa, uma marca que já tem 29 anos, a gente recebe constantemente relatos de pessoas dizendo que quando olham para a embalagem lembram da mãe que já não está mais aqui, da avó, como faziam, e como elas às vezes falavam, ‘minha filha, meu filho, feijão bom é esse aqui, quando você tiver a sua casa, continue’”, destaca Lays.

Nos últimos três anos, a Turquesa lançou mais de 10 produtos, como feijão, leite de coco, queijo ralado e temperos. Para este ano, alguns projetos estão em andamento e em fase de estudo.

Criada em 1994, a Turquesa nasceu com o intuito de entregar qualidade e praticidade para o consumidor. Atualmente, a marca possui 29 produtos em seu portfólio. Os itens podem ser encontrados nas principais redes e supermercados de Pernambuco e mais três estados do Nordeste: Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Com um rigoroso controle de qualidade, a Turquesa tornou-se pioneira em Pernambuco no investimento em equipamentos de última geração para a seleção e empacotamento dos grãos.

A matéria-prima dos grãos da marca é trazida das melhores regiões produtoras do Brasil, para que o consumidor receba grãos novos, que cozinham rápido, economizam gás, não precisam ficar de molho e selecionados, que evitam o trabalho de serem “catados” e tem maior rendimento nas receitas.

