A- A+

Educação Universidade Católica de Pernambuco: 80 anos de excelência no ensino superior Sinônimo de excelência, a Unicap está no coração dos recifenses e conquistou o primeiro lugar na categoria Faculdade particular, no segmento Educação, no Marcas Que Eu Gosto

Com tradição no ensino, ousadia na pesquisa, aposta na inovação e referência na extensão, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) chega aos 80 anos de história em 2023. A Unicap consolidou-se como instituição comunitária, inspirada no humanismo e na pedagogia jesuíta. Genuinamente nordestina e marcada pelo pioneirismo pernambucano, a instituição é a primeira universidade católica do Norte e Nordeste.

Sinônimo de excelência, a Unicap está no coração dos recifenses e conquistou o primeiro lugar na categoria Faculdade particular, no segmento Educação, no Marcas Que Eu Gosto.

De acordo com o reitor da Universidade, padre Pedro Rubens, o prêmio é o reconhecimento de todo o trabalho feito pela instituição, além de vir em um momento histórico em que a Unicap completa oito décadas.

“Essa maturidade da Católica é também um convite à inovação. Então, a gente ser reconhecido pela sociedade pernambucana como a marca preferida é um estímulo, mas é também uma responsabilidade continuarmos marcando a sociedade com aquilo que a gente sabe fazer de melhor que é a educação, e da melhor forma possível, que é a excelência que a Unicap tem comprovadamente nesses 80 anos”, comenta o reitor.

“Essa maturidade da Católica é também um convite à inovação. Então, a gente ser reconhecido pela sociedade pernambucana como a marca preferida é um estímulo, mas é também uma responsabilidade continuarmos marcando a sociedade com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é a educação”, afirma Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap. Foto: Divulgação

Ao longo dos anos, mudanças são necessárias para promover a inovação. Com isso, a Unicap passou por uma reestruturação acadêmica e administrativa e transformou antigos centros em novas Escolas. A nova dinâmica permitirá uma maior integração entre graduação e pós-graduação, ampliando o portfólio de cursos, além de maior autonomia e identidade, de acordo com a instituição.

Além das 38 graduações presenciais, a Universidade inaugurou os primeiros oito cursos na modalidade EAD (Educação a Distância), com o objetivo de chegar mais longe na Região Metropolitana do Recife (RMR), no interior do Estado e no Nordeste, com polos no Ceará e na Paraíba. No caso dos cursos de pós-graduação da instituição, a Unicap se destacou, e todos os programas melhoraram em sua avaliação, como, por exemplo, os programas de pós-graduação em Direito que conquistaram a nota 5, juntando-se ao de Ciências da Linguagem, na avaliação da Comissão de Avaliação de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Outro bom desempenho foi o do Programa de Pós-graduação em Indústrias Criativas, que obteve nota 4 da Capes, conceito que já foi alcançado antes pelos programas de Pós-Graduação em Psicologia e Ciências da Religião.

Atualmente, a Universidade tem 49 grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nas seis escolas que formam a Unicap. Além disso, a Católica Business School também tem crescido, tanto com inscritos de vários estados do Brasil, como também em seu portfólio: atualmente são mais de 30 opções entre MBAs, LLMs (formação executiva na área jurídica) e cursos de curta duração.

Entre as novidades da Universidade, estão a concepção de um campus que concentre todas as atividades de Extensão e a inauguração do Programa Unicap Prata. Trata-se de um conjunto de incentivos voltados para pessoas com mais de 50 anos que desejam ter ou continuar sua experiência universitária, seja por meio da graduação, mestrados, doutorados ou cursos de curta duração. A Universidade já vem, ao longo dos anos, desenvolvendo atividades, cursos e fóruns para a pessoa idosa.

Além disso, a instituição tem como meta no plano estratégico Unicap 2025 ser uma referência nacional na extensão, agora em processo de curricularização. Nessa perspectiva, a Unicap está criando o campus da ecologia integral, articulando as dimensões social e ambiental na periferia da cidade, inspirados nos apelos do Papa Francisco.

Assim, o edifício onde funcionou a antiga Casa de Retiro São José vai concentrar ações de extensão de todos os cursos da Unicap em sete polos: Educação e Trabalho; Direito e Cidadania; Ecologia e Questões Socioambientais; Diálogo Inter-religioso; Cultura e Comunicação; Acolhida e Serviços, e Saúde e Bem-estar.

A área de 5 hectares entre os bairros de Caixa D’Água e Águas Compridas, em Olinda, e próximo ao limite com o bairro de Beberibe, no Recife, já conta com iniciativas em andamento como o Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade (Lipmcs), experiência apresentada durante a programação da COP 26.

Saiba mais

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) teve início com a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Manoel de Nóbrega, em 18 de abril de 1943, e nasceu no coração da Igreja no Centro do Recife. Sua formalização como Universidade se deu em 27 de setembro de 1951, a partir da agregação de unidades preexistentes.

De acordo com a instituição, “a Universidade Católica de Pernambuco não nasceu de um decreto governamental: ela é fruto de um projeto educativo da Igreja e da Companhia de Jesus que entusiasmou os que a sonharam outrora, conduziram-na durante sete décadas e a compõem atualmente”.

Veja também

Limpeza Ypê: novo complexo fabril em Pernambuco aproxima consumidores da marca