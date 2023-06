A- A+

Alimentos Vitarella: conexão com o consumidor e mais que sabor para a mesa Com uma ampla variedade de produtos, a marca entra em diversos lares brasileiros

Com uma ampla variedade de produtos, a Vitarella entra em diversos lares brasileiros. A marca acredita que compartilhar sabores e experiências torna tudo melhor. Seja com a linha Cream Cracker ou com os diversos tipos de macarrão, a Vitarella tem como intuito entregar qualidade e se conectar com o consumidor.

Como prova do compromisso da marca com o cliente, a Vitarella, que faz parte da empresa M. Dias Branco, ficou em primeiro lugar nas categorias Cream Cracker e Macarrão, no Marcas Que Eu Gosto. Além disso, conquistou a segunda colocação nas categorias Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

De acordo com o gerente de Marketing da Vitarella, Charles Wenderson Silva, para se manter na memória do público, sendo reconhecida anualmente por prêmios que destacam a preferência do consumidor, a marca mantém consistência nos direcionamentos de mídia.

“Seguimos apostando em ações que intensifiquem a força da marca e a mantenha próxima das pessoas, a partir de um posicionamento que celebra a diversidade e da constante inovação no portfólio, com produtos de alta qualidade e sabor”, explica Charles.

Para além do mercado, a Vitarella segue atenta à sociedade e suas particularidades.

“Acreditamos no acolhimento de todos e queremos levar para a mesa mais que sabor. Queremos levar esse saboroso acolhimento de enxergar o mundo por meio de diferentes perspectivas”, diz o gerente.

A conexão com o consumidor é o ponto-chave da marca. Atender a tendências de consumo é a meta da Vitarella.

“Nossa comunicação é focada na empatia e no acolhimento de preferências, opiniões e sabores. É desta forma que apresentamos um portfólio abrangente, capaz de atender às necessidades de todos os públicos. Assim, fortalecemos nosso posicionamento: Tem diferença, tem sabor”.

As diferenças de produto e a abrangência dentro dos lares brasileiros constroem o posicionamento da marca que celebra as diferenças presentes no portfólio.

“Vitarella convida a todos para saborearem as diferenças. Acreditamos que compartilhar sabores e experiências torna tudo melhor. Somos uma marca democrática que acolhe diferentes lares e famílias, a partir de um portfólio diverso, cheio de sabor”, destaca.

Uma das novidades é a linha exclusiva de lámens criada em parceria com a Mattel, com os personagens Barbie e Hot Wheels.

“Para estimular a diversão, as embalagens são interativas. Por um QR code, os pequenos têm acesso a jogos criados exclusivamente para cada sabor e personagem. Estamos em trabalho contínuo de construções de inovações, portanto, a expectativa para o ano de 2023 para Vitarella é positiva”, afirma o gerente.

Fundada em 1993, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Vitarella é líder no segmento de biscoitos no Brasil e tem destaque no segmento de massas. A marca surgiu com o foco na produção de massas alimentícias, mas expandiu seu portfólio.

Atualmente, a Vitarella possui mais de 150 produtos e a marca de biscoitos e bolinhos infantis Treloso. Hoje, as massas e os biscoitos da Vitarella podem ser encontrados em pontos de venda de todo o país, indo além da região Nordeste. Com isso, a Vitarella se consolidou como a marca de biscoitos mais vendida do Brasil.

