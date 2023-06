A- A+

Limpeza Ypê: novo complexo fabril em Pernambuco aproxima consumidores da marca A unidade fica no município de Itapissuma, no Litoral Norte do Estado, e teve investimento de R$ 420 milhões

Como forma de aproximar a marca do consumidor nordestino, a Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, inaugurou, em 2023, a primeira fábrica e centro de distribuição em Pernambuco. A unidade fica no município de Itapissuma, no Litoral Norte do Estado, e teve investimento de R$ 420 milhões. O novo complexo fabril é o segundo do Nordeste, que já conta com uma unidade em Simões Filho, na Bahia.

E como prova da aproximação da empresa com o povo pernambucano, a Ypê ficou entre os destaques nas categorias Sabão em Barra e Marca Que Faz a Diferença na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2023.

De acordo com o vice-presidente comercial e marketing da Ypê, Gilson Mazetto, o novo complexo fabril é de extrema importância para a estratégia de crescimento e fortalecimento da presença da marca no Nordeste e reflete o plano de aproximação da empresa com o consumidor nordestino.

“Mantendo o nosso ideal de continuar acreditando e investindo no Brasil, este projeto reflete que seguimos apoiando o desenvolvimento socioeconômico da região, considerada estratégica para o crescimento do País”, destaca Gilson.

Gilson Mazetto pontuou, ainda, que a fábrica foi construída do zero, o que reafirma a preocupação da empresa com ações e práticas que reduzem o impacto no meio ambiente. Toda água utilizada na operação é proveniente de poços artesianos, uma opção menos agressiva à natureza quando comparada à captação superficial. As caldeiras são abastecidas com gás natural encanado, combustível mais limpo e eficiente que outras fontes de origem fóssil.

“O cuidado com a redução do impacto ambiental se estende à iluminação 100% em LED, bem como a rede principal de irrigação e vasos sanitários alimentada por água de reuso e empilhadeiras elétricas movidas a baterias de lítio. Por estar próxima ao mercado consumidor da região Nordeste, serão reduzidas as emissões de gases de efeito estufa geradas pelas atividades de logística”, diz.

“Temos em nossos valores, desde a época da nossa fundação, há mais de 70 anos, o compromisso de contribuir para a construção de um mundo melhor”, pontua Gilson Mazetto, vice-presidente comercial e marketing da Ypê. Foto: Divulgação

Com o novo complexo fabril, foram gerados 250 empregos diretos em Pernambuco, com potencial de expansão e geração de até 800 postos de trabalho diretos. A unidade produz diversos produtos da marca, como lava-louças, amaciantes, lava-roupas e água sanitária, atendendo os mercados de Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Com iniciativas sociais de longa data, a Ypê investe em projetos em parceria com organizações atrelados ao bem-estar das pessoas, educação, cuidado com o meio ambiente e consumo consciente, e logística reversa.

“Em Pernambuco, apoiamos desde o ano passado o projeto de educação financeira por meio da parceria com o Instituto Brasil Solidário (IBS), beneficiando mais de 2.700 alunos de escolas da rede municipal. A iniciativa abrange todo o Brasil e conta com uma rede de parceiros, a Aliança Pela Educação Financeira. Neste ano, o projeto como um todo atingiu o marco de 1 milhão de impactados”, pontua Gilson.

“Apoiamos também o projeto “Observando os Rios” da Fundação SOS Mata Atlântica, que monitora a qualidade da água de 232 rios em 17 estados em que há cobertura da Mata Atlântica, inclusive Pernambuco”, acrescenta.

Em 2023, a empresa lançou um curso gratuito de “Operações Industriais e de Armazém” por meio do programa EducaYpê para os moradores de Itapissuma e região, com o objetivo de preparar profissionais em competências das áreas de produção e logística, ampliando as oportunidades de trabalho, carreira e renda. Foram disponibilizadas 40 vagas, e o curso teve 128 horas de duração.

A democratização do acesso a produtos de qualidade com o melhor custo-benefício do mercado é a premissa da marca. “Temos em nossos valores, desde a época da nossa fundação, há mais de 70 anos, o compromisso de contribuir para a construção de um mundo melhor”, afirma Gilson.

Saiba mais

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, e conta com mais de 7 mil colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Itapissuma (PE).

A Ypê é líder em diversas categorias no segmento de limpeza do Brasil e tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, as louças, a casa e o corpo. São mais de 450 produtos das marcas Ypê, Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê em 23 categorias. Dessas categorias, algumas se destacam como líderes de mercado, como detergente líquido, sabão em barra e amaciante tradicional.

A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). A marca exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio.

Veja também

Saúde Instituto de Olhos Fernando Ventura: atenção integral ao paciente