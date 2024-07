A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Bem-te-vi: tradição e qualidade Com mais de 90 anos de história, a Bem-te-vi representa a missão da ASA Indústria de levar qualidade com preços acessíveis aos consumidores

Estar presente em todos os tipos de lares é um compromisso diário da ASA Indústria, que se reflete em uma de suas principais linhas de produtos: a Bem-te-vi.

Com mais de 90 anos de história, a marca representa bem a missão do grupo de levar qualidade com preços acessíveis aos consumidores, tanto que ficou em primeiro lugar nas categorias Sabão em Pó e Sabão em Barra, no segmento Limpeza Doméstica da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024.

Além de Limpeza Doméstica, a ASA Indústria teve conquistas no segmento Alimentos. Com a marca Palmeiron, venceu nas categorias Extrato de Tomate e Molho de Tomate, com destaque também em Ketchup e em Goiabada. Além disso, a Vitamilho garantiu o primeiro lugar na categoria Farinha de Milho.

“Esse é um grande reconhecimento ao esforço de toda uma cadeia produtiva, que envolve o time do industrial, da logística, do controle de qualidade e de vendas, que faz com que o produto chegue ao supermercado. Sem esquecer do nosso trabalho de imagem, que faz com que os nossos produtos sejam reconhecidos como marcas ícones”, afirma Sylvia Sarubbi Costa, diretora de marketing da ASA Indústria.

Resgate da marca Bem-te-vi

A empresa surgiu em 1996, resgatando a Bem-te-vi, que já existia no mercado. A marca tradicional e a Invicto foram as primeiras trabalhadas pela ASA no início de suas operações.

No caso da Bem-te-vi, o grupo produz mais de 30 itens, incluindo sabão em pó, sabão em barra, sabão líquido, água sanitária e desinfetante. Tudo é produzido na unidade fabril do Recife, localizada no bairro de Afogados.

“Bem-te-vi é uma marca líder, com quase 60% de participação em Pernambuco. Se você for a qualquer ponto de venda no Estado, vai encontrar a nossa marca. Neste ano, trouxemos como campanha o encontro do Louro Mané com o nosso mascote. O pássaro mais adorado do Brasil com o mais amado do Nordeste, ambos com a mesma estatura de comunicação. Isso mostra a robustez que a marca tem”, diz.

Por trás dos produtos que fazem parte do cotidiano dos consumidores, está um quadro plural de funcionários, totalizando mais de 2.200 colaboradores.

“A ASA, como empregadora, oferece a oportunidade de acordo com o potencial de cada pessoa. Isso se reflete muito nos nossos produtos. Se a nossa missão é, de fato, estar presente em todos os lares brasileiros, precisamos de um time extremamente diverso e que trabalhe para que esses produtos sejam adequados a todos os tipos de consumidores”, analisa Sylvia Sarubbi Costa.

Inclusão e respeito

Jogando para longe o etarismo, o grupo abriga em suas equipes colaboradores de diferentes faixas etárias, incentivando sempre a troca entre eles.

“Temos muito respeito pelas pessoas que construíram a ASA. Estamos falando de uma empresa com quase 30 anos de história. Então, há funcionários que fundaram a empresa com uma importância muito representativa no nosso negócio. Eles são muito valorizados pela confiança, parceria e maturidade”, pontua.

Se, por um lado, a experiência é vista como um ativo importante pela empresa, por outro, o frescor de quem está começando não é descartado.

“Do mesmo jeito, a gente precisa da renovação. Há um programa muito importante, a Liga dos Estagiários, em parceria com o IEL-PE [Instituto Euvaldo Lodi], assim como vários jovens talentos que trabalham efetivamente no nosso negócio”, conta.

O olhar para a inclusão social e a diversidade também está presente na forma como a empresa divulga as suas marcas. “Temos muito cuidado para que as nossas campanhas representem os consumidores de forma equitativa, para que eles possam se enxergar e pensar: ‘podia ser eu’. Como nossa gama de consumidores é muito extensa, somos criteriosos ao escolher quem vai representar a marca”, observa.

Além da fábrica no Recife, a ASA Indústria possui unidades fabris nos municípios pernambucanos de Petrolina e Belo Jardim, além de Campina Grande, na Paraíba.

No setor de limpeza doméstica, o grupo possui, além das marcas Bem-te-vi e Invicto com portfólios extensos, a Flamengo, que oferece um leque menor de produtos.

Também fazem parte da ASA Indústria as linhas de produtos Vitamilho, Palmeiron, Baby&Baby, Casa de Vinhos, Bomilho e Certo. No total, o grupo produz mais de 200 itens, com atuação em estados do Nordeste, Norte e Sudeste.



