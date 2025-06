A- A+

Marcas Que Eu Gosto Ampla e BG9: a estratégia na construção das marcas vencedoras A Ampla e a BG9, somadas, conquistaram com seus clientes 11 prêmios na edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto. A Ampla contou com sete marcas na primeira colocação em oito segmentos, enquanto a BG9 ficou com quatro primeiros lugares em cinco segmentos

As agências de comunicação são fundamentais no processo de construção das marcas, desenvolvendo planejamentos estratégicos a partir de cada cenário. Na 22ª edição do prêmio Marcas Que Eu Gosto, a Ampla e a BG9 foram as principais vencedoras do ano, alcançando o maior número de clientes premiados.



A Ampla contou com sete marcas que conquistaram a primeira colocação em oito segmentos. São elas: Pitú (Aguardente), Shopping Recife (Shopping Center), Nagem (Lojas de Informática), Novo Atacarejo (Supermercado), Bem-Te-Vi (Sabão em Pó e Sabão em Barra), Moura (Baterias de Carro) e Damas (Colégio Particular).



Com uma comunicação mais focada e cada dia mais desafiadora, o principal trabalho de uma agência é contribuir para o desenvolvimento das marcas, afirma o CEO da Ampla, Queiroz Filho.



“O trabalho de uma agência também vem sendo modificado radicalmente com a mudança de comportamento. Hoje, uma agência tem que entender muito do comportamento e dos hábitos das pessoas. E esses comportamentos estão mudando demais. Cada geração vem com suas manias, vícios ou uma nova forma de ver o mundo, e a gente tem que se adaptar”, destaca.



Diferenciais

A marca ser verdadeira e expressar exatamente o que entrega são diferenciais no momento de escolha do consumidor.



“Uma coisa que eu acho superimportante é a marca criar um elo emocional com o seu consumidor, porque tem produto que é como se fosse uma commodity, são muito iguais”, diz.



Segundo Queiroz Filho, é um orgulho para a Ampla ser reconhecida no Marcas Que Eu Gosto. Ele reitera que é importante se atualizar ao longo dos anos.



“Estamos conseguindo elevar a categoria dessas marcas, a lembrança delas e o desejo do consumidor por elas. E a comunicação ajuda. Claro que não adianta a gente fazer uma comunicação maravilhosa e o serviço ou produto não entregar o que o consumidor quer, ou como o consumidor percebe, porque vira uma propaganda enganosa, e o consumidor foge disso”, acrescenta.

BG9

Já o trabalho realizado pela BG9 Comunicação resultou em quatro marcas em destaque, em primeiro lugar de cinco segmentos no Marcas Que Eu Gosto. Entre as empresas estão a Tambaú (Goiabada e Ketchup), Natto (Frango), Brilux (Álcool) e Turquesa (Feijão).



Segundo o sócio e vice-presidente da BG9, Giovanni Di Carlli, a agência tem uma vocação histórica de contribuir diretamente na construção de marcas.



“São relações duradouras com seus clientes que permitem a implementação de uma estratégia contínua, consistente e voltada para a gestão do branding, onde a comunicação é parte de um processo maior, que envolve conhecimento do mercado e um envolvimento muito próximo com os consumidores. Desenvolver uma marca é consequência de um trabalho não só criativo, mas também estratégico, feito com metodologia e frequência de longo prazo, tudo recheado com muita criatividade”, pontua.

"Desenvolver uma marca é consequência de um trabalho não só criativo, mas também estratégico, feito com metodologia e frequência de longo prazo, tudo recheado com muita criatividade", afirma Giovanni Di Carlli.

Orgulho

Para a BG9 é um orgulho ver o cliente tendo conquistas.



“Sejam metas de vendas alcançadas, prêmios de criatividade, de responsabilidade social, o da lembrança e do carinho pela marca tem um valor especial, pois trata-se de um feedback dado pelo seu público, para quem dirigimos as nossas mensagens publicitárias e convidamos a utilizar os produtos dos nossos clientes”, diz Giovanni.



Giovanni Di Carlli ressalta o orgulho das marcas agenciadas pela BG9 que conquistaram o primeiro lugar no prêmio Marcas Que Eu Gosto.



“Além da Tambaú, estamos orgulhosos da Natto, da Brilux - um cliente que atendemos há 45 anos - e da recém chegada Turquesa, que também vem escrevendo uma história muito bonita com sua marca e que se incorpora ao time BG9 a partir de agora”, finaliza.

