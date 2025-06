A- A+

Marcas Que Eu Gosto Armazém Coral: compromisso, tradição e confiança O Armazém Coral Achaqui se consolidou, com o passar das décadas, como referência no setor

Fundado em 18 de fevereiro de 1961, por Domingos da Silva Moreira, na Rua das Calçadas, no bairro de São José, Centro do Recife, o Armazém Coral Achaqui se consolidou, com o passar das décadas, como referência no setor. Mantendo sempre o compromisso com a sua essência, o cuidado com as pessoas, não por acaso, mais uma vez, foi eleito pelos pernambucanos como o número 1 em Lojas de Materiais de Construção do Marcas que Eu Gosto.

Com 64 anos de atuação no mercado, o Armazém Coral Achaqui já conta com 24 unidades espalhadas pela Região Metropolitana do Recife.

Domingos Moreira Filho, presidente do Armazém Coral, destaca que a tradição da construção de uma relação consistente e próxima com o público é o grande diferencial. Especialmente em tempos em que tudo pode ser resolvido digitalmente.

“Gostamos de lidar com gente. Temos uma satisfação enorme em prestar um bom atendimento ao cliente e conseguir que as suas expectativas sejam atendidas. Isso é importante demais para nós”, afirma o presidente da rede.

“Acredito muito, também, na questão da tradição. É uma coisa que passa de pai para filho pelos próprios clientes e que nós procuramos cativar. Para nós, tão importante quanto conseguir novos clientes é manter a fidelidade dos antigos”, completa Domingos.

A atenção ao cliente também é refletida na gestão dos recursos humanos. A rede valoriza a permanência dos colaboradores, o que favorece o aprendizado contínuo e a troca de experiências.

“Os funcionários mais antigos transmitem a cultura da empresa aos mais novos. Já os treinamentos técnicos são promovidos em parceria com fornecedores”, detalha o presidente.

Evolução

Acompanhando a evolução do mercado, o Armazém Coral Achaqui conta com e-commerce estruturado, aplicativo próprio e atendimento via WhatsApp, com equipe dedicada ao on-line. Ainda assim, defende o papel essencial das lojas físicas.

“Existem compras que necessitam de uma orientação técnica. Um sistema hidráulico, por exemplo, exige conhecimento específico. O cliente precisa ver, tocar, conversar com o vendedor. O digital complementa, mas não substitui esse contato”.

O mix de produtos também se expandiu. Além da variedade de materiais para construção, a rede oferece utilidades para o lar, móveis, cama, mesa e banho.

“Mais de 10.000 pessoas circulam diariamente nas lojas do Armazém Coral e, entrando na loja, elas descobrem que vendemos produtos que elas nem esperavam encontrar. E o nosso compromisso com cada uma delas é o mesmo desde 1961: oferecer o melhor atendimento possível”, conclui o presidente.

