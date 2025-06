A- A+

MARCAS QUE EU GOSTO Arroz Emoções: tradição à mesa do brasileiro A atenção nos processos é um diferencial para estabelecer uma boa relação com os clientes ao longo das décadas

Vencedor no segmento Arroz da categoria Alimentos do Marcas Que Eu Gosto, o Emoções celebra 60 anos de história e presença na mesa dos brasileiros, em 2025. Com uma grande variedade de produtos, o arroz se diferencia pelo posicionamento de marca e criação de conexões com os clientes.

Para reforçar esse laço, que já garantiu ao produto dez premiações no Marcas Que Eu Gosto, a Nelson Wendt Alimentos, empresa responsável pelo Arroz Emoções, adota a política de “cuidado em cada etapa”.

“Esse cuidado começa no arroz ainda em casca, que passa por uma aprovação rigorosa pelo laboratório interno para que possa ser utilizado como matéria-prima. Depois, o produto é destinado à produção e acompanhado em cada etapa, assegurando os padrões de qualidade. O empacotamento e enfardamento são totalmente automatizados, e a expedição, realizada somente em veículos inspecionados”, afirma a gerente de Qualidade da empresa, Aleccia Macedo.

Diferencial

A atenção nos processos é um diferencial para estabelecer uma boa relação com os clientes ao longo das décadas. “O trabalho é realizado de forma a atender às expectativas dos nossos consumidores. Recebemos relatos, mensagens e até mesmo cartas físicas, de clientes que consomem Arroz Emoções há muitos anos, e temos muito orgulho de fazer parte das refeições diariamente”, destaca Aleccia.

Para comemorar seus 60 anos, a empresa optou por uma celebração com os consumidores. Realizou a promoção “Seu Coração em Movimento”, sorteando um BYD Dolphin 0 km. A premiada foi uma consumidora do Ceará.

A gerente de Vendas da empresa, Gabrielle Pontes, disse que a promoção foi criada de forma estratégica. “Foi pensada em como poderíamos comunicar aos consumidores: somos uma empresa sexagenária, mas que também estamos em constante modernização e nos adaptando ao novo. E nada melhor do que sortearmos um carro 100% elétrico para representar isso”, detalha.

As gerentes Gabrielle Pontes (esq.) e Aleccia Macedo agradecem aos clientes pela confiança no produto | Foto: Arroz Emoções/Divulgação

O Arroz Emoções também realiza atividades como ativação da marca e ações nos pontos de venda. As iniciativas acontecem como “forma de retribuir o carinho que recebemos”, diz Aleccia Macedo.

“Além disso, as redes sociais nos aproximam, seja por meio de dicas, receitas, ou até mesmo compartilhando a história da marca”, explica a gerente de Qualidade.

Sobre a premiação no Marcas Que Eu Gosto, ela afirma que o reconhecimento dos consumidores traz a certificação de que o objetivo de entregar às famílias um produto com a qualidade conhecida está sendo cumprindo.

“Estamos muito gratos à equipe Marcas, a toda equipe e parceiros da empresa, e, principalmente, aos nossos clientes, que optam por escolher o Arroz Emoções a cada compra”, diz Aleccia.

