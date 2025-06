As marcas que moram no coração dos consumidores

A- A+

Marcas Que Eu Gosto

Em tempos de transformações nos hábitos de consumo, algumas marcas seguem firmes no imaginário coletivo, conquistando não apenas espaço no mercado, mas também na memória afetiva das famílias pernambucanas. Para celebrar as empresas que andam lado a lado com o consumidor, a 22ª edição do prêmio “Marcas Que Eu Gosto” revela os destaques de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em parceria com a Folha de Pernambuco.

Com o tema “Conexão que atravessa gerações”, a cerimônia de premiação será realizada hoje, às 18h, na Di Branco Recepções, no bairro do Recife.

O evento reúne representantes das marcas mais lembradas e queridas pelos consumidores, celebrando aquelas que mantêm sua relevância e afeto junto ao público, sendo transmitidas de pais para filhos como parte da rotina, da confiança e até das tradições familiares.

Para celebrar as marcas que conquistaram o coração do público, a Folha de Pernambuco também preparou uma revista especial, que passa a circular a partir de hoje nas versões impressa e digital.

Pesquisa

A pesquisa, conduzida em fevereiro de 2025, ouviu 600 recifenses de diferentes faixas etárias — a partir dos 16 anos — e de todas as classes socioeconômicas. Nesta edição, o estudo contemplou 50 categorias, abrangendo variados setores da economia. Do total, 47 correspondem a marcas e três são categorias especiais: Entidades Filantrópicas, Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

Segundo a diretora-executiva do Ipespe, Marcela Montenegro, o estudo permite que a sociedade compreenda os movimentos do mercado ao longo do tempo.

“Ao longo desses 22 anos, muitas coisas aconteceram, como crises econômicas, impeachment de presidente, governadores e prefeitos eleitos e reeleitos e diferentes rumos da economia. Vários aspectos da agenda nacional, estadual e local afetam os hábitos de consumo e o poder de compra do recifense”, destacou.

Legitimidade

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, reforça que a premiação serve como chancela de qualidade e reconhecimento. “A questão do vínculo afetivo é algo que diferencia esse prêmio e que dá às marcas o poder do seu trabalho porque você atravessar a entrega e chegar no coração do público é algo que é muito representativo”, disse.

Ela ainda observa que o prêmio é uma oportunidade para dar voz ao consumidor. “O ‘Marcas Que Eu Gosto’ dá luz às marcas, dá voz ao público para falar sobre aquelas que representam sua história. São produtos que oferecem a melhor experiência, que mexem com a memória afetiva e carregam o gostinho do tempo”, afirmou. Mariana Costa ainda ressaltou o poder de resiliência das empresas. “As marcas precisam se adaptar às mudanças sem perder a essência, entregando produtos e serviços de qualidade, mas sem nunca perder o olhar para quem consome”, destacou.

O diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, destacou a importância estratégica do “Marcas Que Eu Gosto”. “A premiação, na sua 22ª edição, é um evento já consolidado junto ao mercado publicitário, seja pela credibilidade da pesquisa realizada pelo Ipespe, seja pela captação das relações do consumidor com as marcas que mais interagem no seu cotidiano. Esse feedback possibilita às agências e às empresas orientarem suas ações e estratégias para atender melhor as aspirações dos seus clientes”, explicou.

Já o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, enfatizou a credibilidade da premiação e seu impacto. Para ele, o prêmio reafirma a preferência que está no coração e no impulso de compra do consumidor. “É uma vitória pessoal também de cada uma das senhoras e dos senhores premiados e suas respectivas agências”, declarou.

“No nosso Grupo EQM, que tem como principal acionista o empreendedor Eduardo de Queiroz Monteiro, o reconhecimento do trabalho está nas nossas mentes e corações. É isso o que nós estamos fazendo aqui”, finalizou.

